Suudi Arabistan, korona virüs nedeniyle Kabe ziyaretlerini durdurdu
|05 Mart 2020 18:41
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Suudi Arabistan, korona virüs vakalarının artması nedeniyle Kabe'ye ziyaretleri durdurdu. Suudi yetkililer tedbir için dezenfekte işlemlerinin yapıldığını belirterek çalışmaların ardından Kabe'nin yeniden açılacağını belirtti.
Suudi Arabistan'da korona virüs vaka sayısı 5'e yükseldi. Yeni tip korona virüsün (Kovid-19) artması nedeniyle Suudi yetkililer, durumun daha da kötüleşmemesi için hem yurt dışından hem de ülkede ikamet edenlerin umre ziyaretlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Tedbir için Kabe ve Mescid-i Nebevi ziyaretlere kapatıldı, dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Virüsün yayılmaması için yapılan dezenfekte işlemlerinin ardından Kabe'nin yeniden açılacağı kaydedildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdel-Fattah Mashat, "Suudi Arabistan'daki hükümet korona virüsünün yayılmasıyla misafirlerinin güvenliği ve emniyeti için bu yönde karar aldı" ifadesini kullandı. Mashat, "Umre ibadetini gerçekleştiren vatandaşların ülkelerine sağ salim dönmelerini sağlayacağız. En erken zamanda dönüşlerini kolaylaştırmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Suudi yetkililer korona virüsün ülkede ve dünyadaki etkilerinin ne kadar süreceği konusunda net bilgileri olmadığı için henüz hac ibadeti ile ilgili açıklamalarda bulunmanın erken olduğunu aktardı.
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