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Karayolları çalışanlarına 3 bin TL promosyon

Bayındır Memur- Sen ile Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerinin katıldığı toplantı ile promosyon anlaşması imzalandı.
 05 Mart 2020 19:03
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Karayolları çalışanlarına 3 bin TL promosyon

Bayındır Memur- Sen ile Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerinin katıldığı toplantı ile promosyon anlaşması imzalandı.

3 yıllık imzalanan protokol için, peşin ödemeli teklif veren Vakıflar Bankası kazandı. Memurlar için promosyon 3,000,00 TL olarak belirlendi.

Banka seçimi için yapılan ihaleye ise; İş Bankası teklif vermedi.

Memurlar.Net
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