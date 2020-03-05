Karayolları çalışanlarına 3 bin TL promosyon
Bayındır Memur- Sen ile Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerinin katıldığı toplantı ile promosyon anlaşması imzalandı.
|05 Mart 2020 19:03
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Bayındır Memur- Sen ile Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerinin katıldığı toplantı ile promosyon anlaşması imzalandı.
3 yıllık imzalanan protokol için, peşin ödemeli teklif veren Vakıflar Bankası kazandı. Memurlar için promosyon 3,000,00 TL olarak belirlendi.
Banka seçimi için yapılan ihaleye ise; İş Bankası teklif vermedi.
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