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Yapılan son ankete göre partilerin oy oranları

Optimar Araştırma Şirketi 26 ilde yaptığı anket sonuçlarını açıkladı.
 05 Mart 2020 19:08
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Yapılan son ankete göre partilerin oy oranları

Optimar Araştırma Şirketi 26 ilde yaptığı anket sonuçlarını açıkladı.

Ocak ayında gerçekleştirdiğimiz Türkiye genelini temsilen NUTS 2 kapsamında 26 ilde yaptığımız araştırmada katılımcılara bugün bir genel seçim olsa hangi partiye oy vereceklerini sorduk.

İşte Optimar Araştırmanın yaptığı anket sonuçları;
Memurlar.Net
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