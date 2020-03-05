Yapılan son ankete göre partilerin oy oranları
Optimar Araştırma Şirketi 26 ilde yaptığı anket sonuçlarını açıkladı.
|05 Mart 2020 19:08
|Yazdır
Optimar Araştırma Şirketi 26 ilde yaptığı anket sonuçlarını açıkladı.
Ocak ayında gerçekleştirdiğimiz Türkiye genelini temsilen NUTS 2 kapsamında 26 ilde yaptığımız araştırmada katılımcılara bugün bir genel seçim olsa hangi partiye oy vereceklerini sorduk.
İşte Optimar Araştırmanın yaptığı anket sonuçları;
18 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İşte Türkiye ve Rusya arasında yapılan anlaşmanın tam metni
05 Mart 2020 20:18
|Cemil Çiçek: Yargı reformu eşittir insan reformudur
05 Mart 2020 19:58
|Erdoğan: Ateşkes bu gece yürülüğe girecek
05 Mart 2020 19:48
|Kahraman komandolar Suriye'ye uğurlandı
05 Mart 2020 19:28
|Bakan Çavuşoğlu AB ve Yunanistan'ı eleştirdi
05 Mart 2020 19:24
|YSK açıkladı... İllerin çıkaracağı milletvekili sayısı değişti
05 Mart 2020 18:10
|Erdoğan ile Putin arasındaki 2 buçuk saatlik görüşme bitti
05 Mart 2020 17:13
|AK Partili vekilin eli, Özkoç'a attığı yumruk nedeniyle kırıldı
05 Mart 2020 16:21
|CHP'li Özkoç hakkındaki fezleke Mecliste
05 Mart 2020 15:55
|TBMM Başkanı'ndan 'Meclisteki kavga' açıklaması
05 Mart 2020 15:13