1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kübra öğretmenin katilinin savunması pes dedirtti

Mersin'de boşandığı eşi öğretmen Kübra Aşkın'ı, seyir halindeki aracına çarparak durduran ve tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Davut D.'nin yargılanmasına devam edildi. İddia makamı, Davut D.'nin 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını isterken, mağdur avukatları verilen mütalaaya tepki gösterdi. Mahkemedeki ifadesinde "kaderin bir oyunu" diye savunma veren sanık, Kübra Aşkın'ın annesi Sebirhan ile kardeşi Saliha'nın sinir krizi geçirmesine neden oldu.
 05 Mart 2020 19:32
Yazdır
Kübra öğretmenin katilinin savunması pes dedirtti

Mersin'de boşandığı eşi öğretmen Kübra Aşkın'ı, seyir halindeki aracına çarparak durduran ve tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Davut D.'nin yargılanmasına devam edildi. İddia makamı, Davut D.'nin 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını isterken, mağdur avukatları verilen mütalaaya tepki gösterdi. Mahkemedeki ifadesinde "kaderin bir oyunu" diye savunma veren sanık, Kübra Aşkın'ın annesi Sebirhan ile kardeşi Saliha'nın sinir krizi geçirmesine neden oldu.

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dördüncü duruşmaya, tutuklu sanık Davut D., tanıklar, taraf avukatları ve Kübra Aşkın'ın ailesi katıldı. Bu duruşmada iddia makamı olayla ilgili mütalaasını verdi. Mütalaada, sanığın olayı tasarlayarak işlemediği belirtilirken, sanığa müebbet hapis cezası verilmesi istendi.

Mütalaayla ilgili konuşan Kübra Aşkın'ın kardeşi Saliha, sanığın ablasını uzun bir süre izlediğinin ortada olduğunu belirterek, "14 Şubat tarihini seçmesi de manidardır. Şahsın olayı planlı yaptığı ortadır. Ablamı izlemiş, takip etmiş ve öldürmüştür. Şahsa en ağır cezanın verilmesini istiyoruz" dedi.

Anne Sebirhan Aşkın ise sanığın adım adım kızını takip ettiğini kaydederek, "Biz kurtulduk sanıyorduk ama o bizim sırtımızdaymış. Olayı bilerek, isteyerek ve planlı bir şekilde yapmıştır. O yüzden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Katılan vekilleri de şahsın cinayeti planlı ve tasarlayarak yaptığını söyleyerek, cezanın bu yönde verilmesini istedi.

"Sanık bu olayı kasten, planlayarak ve tasarlayarak yaptı"

Mağdur avukatları ise savcının verdiği mütalaayı kabul etmediklerini vurgulayarak, "Şahsın bu olayı tasarlayarak yaptığı ortadadır. Bütün olaylar bunu göstermektedir. Önce şahıs mağdurun olduğu yere geliyor, ardından dışarıda onu bekliyor, sonra takip ediyor ve yolda kaza yaptırmak suretiyle silahla vurarak öldürüyor. Biz artık kadın cinayetlerinde hep aynı şeyleri duymaktan bıktık. Yok beni aldattı, başkasıyla birlikteydi, böyle olmasını istemiyordum, pişmanım. Biz bunları duymak istemiyoruz. Artık siz boşanmışsınız ve kadın istediği kişiyle de görüşebilir, istediği kişiyle de konuşabilir, arkadaş olabilir. Bu erkeği ilgilendirmez. O yüzden bu olayla ilgili verilen mütalaayı kabul etmiyoruz. Sanığın bu olayı kasten, planlayarak ve tasarlayarak yaptığı bellidir. Bu yönüyle sanığa ceza verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sanığın söyledikleri, anne ve kız kardeşe sinir krizi geçirtti

Mahkemede sanığın verdiği savunma ise anne ile kız kardeşe sinir krizi geçirtti. Bugüne kadar ne olduysa onu anlattığını iddia eden Davut D., "Hiçbir zaman bu olayı planlamadım, tasarlamadım. Tek amacım eşimle barışmaktı. Bu olayın asla olmasını istemezdim. Bu kaderin bir oyunu oldu. Ruhsal bir çöküntü içindeydim. Keşke olmasaydı. Yaptığım için pişmanım" dedi.

Bu sözler üzerine anne ve kızı sinir krizi geçirirken, bir süre gözyaşı döktüler. Anne ve kızını, avukatlar ile kadın polisler sakinleştirdi.

Mahkeme heyeti de dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 24 Mart 2020 tarihine erteledi.

Mahkeme çıkışı da tepkilerini dile getiren anne ve kız kardeşi, yanındakiler sakinleştirmeye çalıştı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meslektaşını, onu görünce durmadıkları için öldürmüş
05 Mart 2020 18:32		 Jandarmanın denetimlerini sızdıran astsubay ve uzman çavuş tutuklandı
05 Mart 2020 18:20
Meslektaşını öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
05 Mart 2020 18:16		 Odatv'nin haber müdürü ile muhabiri tutuklandı
05 Mart 2020 04:15
Çıplak poz vermişti, hakkında yakalama kararı çıktı
04 Mart 2020 21:43		 'Tek Teker Yiğit'in ehliyetine süresiz el konuldu
04 Mart 2020 20:41
CHP'li Özkoç'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması
04 Mart 2020 17:33		 MİT personelini deşifre eden gazeteci gözaltına alındı
04 Mart 2020 09:30
Doktor kızını öldürmüştü, savunması pes dedirtti
03 Mart 2020 22:56		 Kaptan pilotun tutuklanmasına itiraz
03 Mart 2020 20:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:18 - İşte Türkiye ve Rusya arasında yapılan anlaşmanın tam metni20:13 - Kadınlar daha çok yalnız seyahat ediyor20:08 - Salda Gölü'ndeki yapılar 'temelsiz' inşa edilecek20:03 - Iğdır'a şehit ateşi düştü19:58 - Cemil Çiçek: Yargı reformu eşittir insan reformudur19:53 - Ak Parti'li Yılmaz'ın babası, toprağa verildi19:48 - Erdoğan: Ateşkes bu gece yürülüğe girecek19:44 - Cezaevi aracından kaçan 2 mahkum yakalandı19:40 - Pendik'te lise öğrencileri arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı19:36 - Kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
19:32 - Kübra öğretmenin katilinin savunması pes dedirtti19:28 - Kahraman komandolar Suriye'ye uğurlandı19:24 - Bakan Çavuşoğlu AB ve Yunanistan'ı eleştirdi19:20 - 6 ilde FETÖ'den gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı19:16 - Yalova'daki zimmet soruşturmasında tutuklu sayısı 17'ye yükseldi19:12 - CB. Muhafız Alayı darbe davasında tanıklar dinlendi19:08 - Yapılan son ankete göre partilerin oy oranları19:03 - Karayolları çalışanlarına 3 bin TL promosyon
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes taahhüdü karşılığında, 5 Mart'ta, Putin ile mutabakata varmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
'Koronavirüs 15 Mart'tan sonra ortadan kaybolur'
Koronavirüs Türklere bulaşmıyor... Doktordan Türk geni iddiası
MEB'den 'öğretmen' dizisine eleştiri
Erdoğan: Ateşkes bu gece yürülüğe girecek
7 bankanın emeklilere promosyon teklifi belli oldu
5 Mart 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Cenk Tosun'un sözleşmesi feshedildi
Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, o anı yayımladı
AK Partili vekilin eli, Özkoç'a attığı yumruk nedeniyle kırıldı
HSK'dan 'KPSS'siz alım' açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
06.03.2020 anadolu efes vs olympiakos maçı 1
özgür 5
seyit nesimi kul nesimi 2
magnolia tatlısı 3
paradigma 2
medeni bilgiler kitabı 2
ayrıcalıklı yaşam 3
kaymaklı ekmek kadayıfı 1
kadayıf 1
bunlar rakam değil can 1
SON İLANLAR
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
Bozüyük Belediyesi İşçi Alım İlanı
İnönü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kayseri Sağlık Müd. İşçi Alım İlanı
Kulu Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Yalova Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Emniyet Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Pilot Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 işçi Alacak
Samsun Canik İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Kilis Musabeyli SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam