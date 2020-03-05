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Pendik'te lise öğrencileri arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Pendik'te iki öğrenci grubu arasında çıkan kavgada, üç öğrenci bıçakla yaralandı.
 05 Mart 2020 19:40
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Pendik'te lise öğrencileri arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Pendik'te iki öğrenci grubu arasında çıkan kavgada, üç öğrenci bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güllübağlar Mahallesi'nde iki öğrenci grubu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, lise öğrencileri E.Ç, V.M. ve D.E.K. bıçakla yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı
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