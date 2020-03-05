Cezaevi aracından kaçan 2 mahkum yakalandı

ÖĞRENCİLİK YILLARINDAKİ DERNEK ÜYELİĞİ MEMURLUĞA ATANMAYA ENGEL OLUR MU? Dernek kurmak ve üye olmak Anayasal bir haktır. Kamu görevlilerinin dernek kurma ve derneklere üye olma hürriyet ancak kanunla kısıtlanabilir. Memuriyet öncesi dönemde veya üniversite öğrenciliği sürecinde yasal olarak faaliyet gösteren derneklere üye olunabilir