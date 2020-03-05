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Cezaevi aracından kaçan 2 mahkum yakalandı
Antalya'nın Akseki ilçesinde sevk sırasında cezaevi aracından kaçan 2 mahkum yakalandı.
|05 Mart 2020 19:44
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Antalya'nın Akseki ilçesinde sevk sırasında cezaevi aracından kaçan 2 mahkum yakalandı.
Antalya'dan Niğde'ye götürülen 2 mahkumun, Akseki ilçesindeki bir dinlenme tesisinde durdukları sırada kaçtığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, firarilerden E.Ö'yü, Belenalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kovalamaca sonucu yakaladı. Sivil araçla bölgeden uzaklaştığı belirlenen F.K. ise Manavgat ilçe girişinde yakalandı.
Mahkumlar, Kepez Kapalı Cezaevine konuldu.
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