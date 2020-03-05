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Cemil Çiçek: Yargı reformu eşittir insan reformudur

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yargı reformunun dört ayağı olduğunu söyleyerek, "Günün ihtiyaçlarına cevap veren çağdaş yasalar yapmak. Uygun hizmet binaları, araç, gereç ve teknoloji imkanları ile insan reformudur. Yargı reformu eşittir insan reformudur" dedi.
 05 Mart 2020 19:58
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Cemil Çiçek: Yargı reformu eşittir insan reformudur

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) tarafından düzenlenen 'Türkiye'deki Yargı Reformları' başlıklı bir konferansta konuştu. Konferansa, İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut da katıldı.

HAZIRLIK OLMADAN YAPILAN SİYASET 'DİYET SİYASETTİR'

Siyasetin devleti, toplumu yönetme sanatı olduğunu söyleyen Çiçek, "Hazırlığı olmadan yapılan siyaset diyet siyasettir, kalorisi yoktur. Hiçbir alanda cehalet kabul edilemez. İki alanda cehalet memlekete çok pahalıya mal olur. Dinde cehalet imamdan eder, siyasette cehalet başarıdan eder" diye konuştu.

"DEVLETE GÜVEN EŞİTTİR YARGIYA GÜVENDİR"

"Sıkıntılı bir coğrafyada yaşıyoruz" diyen Çiçek, bu coğrafyada yaşamanın şartının güçlü bir devlet ve millet olmaya bağlı olduğunu dile getirdi. Çiçek, "Biz güçlü devlet ve millet olmayı güçlü silahlı kuvvetlerle denkleştirmeye çalıştık. Bu elbette olmazsa olmazdır ama günümüz dünyasında güçlü bir devlet ve toplum aynı zamanda güçlü bir yargısı olan da devlettir. Devlete güven eşittir yargıya güvendir. Bir ülkede yargıya güven yoksa zafiyetler varsa, yargının işleyişinde sıkıntılar varsa o devletin bir ayağı topaldır demektir. O kişi engellidir normal insan gibi koşamaz, hareket kabiliyeti zayıflar" ifadelerini kullandı.

"Devletin varlık sebeplerinden bir tanesinin de yargı olduğunu vurgulayan Cemil Çiçek, "Çünkü devlet niye var? Devletin görevleri arasında vatandaşın huzurunu, barışını sağlamak, kamu düzenini tesis etmek birlikte yaşayabilecek bir ortamı oluşturmaktır. Bunun en önemli araçlarından biri de yargıdır. O halde güçlü, huzur içinde bir devlet istiyoruz, kavgasız bir toplum istiyoruz, hakkın, hukukun egemen olduğu, gücü olanın değil hakkı olanın hakkını aldığı bir devlet yapısı istiyorsak bunun da yolu yargıdan geçiyor" dedi.

TÜRKİYE'NİN İMAJINDA YARGI ÇOK ÖNEMLİ BİR KURUM

Türk yargısı önemli sorumluluklarla karşı karşıya olduğunu söyleyen Çiçek, "Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin imajı ile alakalıdır. Günümüz dünyası imaj dünyasıdır. İnsanlar olgulara göre değil algılara göre karar veriyor. Türkiye dışarıda nasıl algılanıyor? Ülkemize ilişkin imajın oluşmasındaki en önemli kurumların başında yargı geliyor. Özellikle turizm başta olmak üzere kalkınma mekanizmalarını harekete geçirmek için Türkiye'nin buna ihtiyacı var" diye konuştu.

YARGI REFORMUNUN DÖRT AYAĞI

Yargı reformunun dört ayağı olduğunu aktaran Çiçek, "İlk ayağı günün ihtiyaçlarına cevap veren çağdaş yasalar yapmak. İkincisi uygun hizmet binaları. Üçüncüsü araç, gereç ve teknoloji imkanları dördüncüsü ise insan reformudur. Yargı reformu eşittir insan reformudur. Çağdaş yasaları çıkarırsınız, güzel adalet sarayları yaparsınız, her tarafı bilgisayarlarla donatırsınız, arabalar verirsiniz. Bütün bunların hepsi adalete olan erişimi sağlayacak olan uygulayıcılarda hakim ve savcılarda bitiyor. Reformun ana omurgası hakim ve savcıdır. Gerekli kaliteyi tutturamıyorsak yaptığımız onca emek boşa gidiyor" ifadelerini kullandı.

HUKUK EĞİTİMİ 4 YIL OLMAMALI

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, "O kadar hukuk fakültesinin açılmasını şahsen ben doğru bulmayanlardanım. Eğitim süresinin 4 yıl olmasına itiraz edenlerdenim. 4 yıllık hukuk bilgisiyle Türkiye'nin hukuksal sorunlarını çözebilecek asgari bir bilgiye erişmekte yeni hukuki alanlar çıktığı için ciddi zorluklar var. Çok fazla hukuk fakültesi açıldığı için öğretim üyesi sıkıntısı var. Diploma var ama hukuk bilgisi yok. Yargı reformu eşittir hukuk reformudur, iyi yetişmiş insan reformudur. Bizim hukukçularımız 600-700 kelime ile Türkçe konuşuyor. 600-700 kelime ile Türkçe konuşuyorsanız ne verdiğiniz kararın gerekçesini yazabilirsiniz ne de çıkan kanunları anlayabilirsiniz" dedi.

"BİZİM İDEOLOJİMİZ ADALETTİR"

Tüm gelişmiş ülkelerdeki hukukçuların o ülkenin en önde gelen aydınları, münevverleri, entelektüelleri olduğuna işaret eden Çiçek, "Hukukçuya ideolojik bağnazlık yakışmaz. Bizim ideolojimiz adalettir. Siz öyle değil de mensubiyetinize, aidiyetinize göre, önünüzdeki dosyaya, dosyanın içerisindekilere, hukukun genel kurallarına ve kanuna göre değil de ideolojilerinize göre işi yaparsanız bu Türkiye'de adaleti tecelli ettirmez tam tersi bu türlü uygulamalarla memleketi paramparça ederiz" diye konuştu.

Çiçek, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.
DHA
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