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Kadınlar daha çok yalnız seyahat ediyor

Araştırmaya göre, kadınlar uçak biletini 15 gün, otobüs biletini ise 3 gün önceden alıyor
 05 Mart 2020 20:13
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Kadınlar daha çok yalnız seyahat ediyor

Enuygun.com araştırmasına göre, kadınların yüzde 60'ı yalnız seyahat ediyor.

Şirket açıklamasına göre, Enuygun.com'un kadın kullanıcılar üzerinde yaptığı araştırmaya göre kadınlar genelde uçak biletlerini 15 gün, otobüs biletlerini ise 3 gün önceden satın alıyor. Bunun yanı sıra kadınların yüzde 60'ı yalnız seyahat ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, Enuygun.com'dan bilet satın alan kadın kullanıcıların daha çok akşam saatlerinde bilet satın aldığını belirterek, biletini akşam alan kadınların, uçmak için en çok sabah saatlerini seçtiğini ifade etti.

Uçak yolculuklarında en çok bilet satın alınan uçuşların sabah 06.00 ve sonraki erken saatler olduğunu aktaran Hacıbayramoğlu, "Otobüste ise gece 00.00 ve sonraki seferler seyahat etmek için yola çıkılan saatler olarak dikkat çekiyor. Böylece kadın yolcular gidecekleri yere sabah erkenden varıp gün içinde daha uzun süreli vakit kazanmış oluyor, şehir içi ulaşım da daha kolay oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Enuygun.com'dan bilet satın alan kadınların yüzde 60'ı yalnız seyahat ederken, yüzde 20'si çocuklarıyla kalan yüzde 20'si ise eş ya da arkadaşlarıyla yolculuk yapıyor.

Kadınlar yurt içinde en çok İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Adana'ya uçarken, yurt dışında Düsseldorf, Bakü, Frankfurt, Amsterdam ve Taşkent'e gitti.

Kadınların otobüs bileti tercihinde ise ilk beş sırada yine Ankara, İzmir, İstanbul, Adana ve Antalya bulunuyor.
Anadolu Ajansı
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