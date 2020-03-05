Edirne Valiliği'nden CHP'li Gaytancıoğlu'na tepki
|05 Mart 2020 20:28
|Yazdır
Edirne Valiliği, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun sınırı geçen sığınmacılarla ilgili beyanatına ilişkin yapılan açıklamada, "Bu son dönemde sınırların açılmasından sonra sadece 800 sığınmacının sınırı geçtiğine ilişkin beyanatınız, sorumluluk duygusuyla bağdaşmayan, Yunan resmi makamlarını haklı çıkarmaya çalışan bir açıklamadır. değerlendirmesinde bulunuldu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, sınırdan Yunanistan'a geçen ve Türkiye'ye geri itilen sığınmacı sayısını İçişleri Bakanlığına Edirne Valiliği olarak biz veriyoruz. Bu sayıları da 2 ayrı Mekanize Tugayımıza bağlı faaliyet gösteren 23 karakol ve 8 bölük merkezinden elde ettiğimiz verilere göre oluşturuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Edirne'nin, uzun yıllardır Türkiye'de en fazla sığınmacının yakalandığı il olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sınırların kapalı olduğu yaz aylarında bile Edirne'de bazen bir günde yakalanan sığınmacı sayısı 800'ü geçmektedir. Geçen yıl Türkiye'de yakalanan bütün sığınmacıların yüzde 28'i Edirne'de yakalanmıştır. Yakaladığımız sığınmacıların da sayımına ve diğer işlemlerine ilişkin yöntemleri yıllardır uygulamaktayız. Geçen yıl 127 bin sığınmacı Edirne'de yakaladık.
Bu son dönemde sınırların açılmasından sonra sadece 800 sığınmacının sınırı geçtiğine ilişkin beyanatınız, sorumluluk duygusuyla bağdaşmayan, Yunan resmi makamlarını haklı çıkarmaya çalışan bir açıklamadır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Fransız gazetesi'nden Türkiye itirafı: Bizi geçtiler
05 Mart 2020 21:46
|Göç İdaresinden Yunanistan'ın ihlalerini belgeleyen paylaşım
05 Mart 2020 21:23
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'dan ayrıldı
05 Mart 2020 21:18
|İşte Türkiye ve Rusya arasında yapılan anlaşmanın tam metni
05 Mart 2020 20:18
|Cemil Çiçek: Yargı reformu eşittir insan reformudur
05 Mart 2020 19:58
|Erdoğan: Ateşkes bu gece yürülüğe girecek
05 Mart 2020 19:48
|Kahraman komandolar Suriye'ye uğurlandı
05 Mart 2020 19:28
|Bakan Çavuşoğlu AB ve Yunanistan'ı eleştirdi
05 Mart 2020 19:24
|Yapılan son ankete göre partilerin oy oranları
05 Mart 2020 19:08
|YSK açıkladı... İllerin çıkaracağı milletvekili sayısı değişti
05 Mart 2020 18:10