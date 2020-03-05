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Edirne Valiliği'nden CHP'li Gaytancıoğlu'na tepki

Edirne Valiliği, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun sınırı geçen sığınmacılarla ilgili beyanatına ilişkin yapılan açıklamada, "Bu son dönemde sınırların açılmasından sonra sadece 800 sığınmacının sınırı geçtiğine ilişkin beyanatınız, sorumluluk duygusuyla bağdaşmayan, Yunan resmi makamlarını haklı çıkarmaya çalışan bir açıklamadır. değerlendirmesinde bulunuldu.
 05 Mart 2020 20:28
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Edirne Valiliği'nden CHP'li Gaytancıoğlu'na tepki

Edirne Valiliği, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun sınırı geçen sığınmacılarla ilgili beyanatına ilişkin yapılan açıklamada, "Bu son dönemde sınırların açılmasından sonra sadece 800 sığınmacının sınırı geçtiğine ilişkin beyanatınız, sorumluluk duygusuyla bağdaşmayan, Yunan resmi makamlarını haklı çıkarmaya çalışan bir açıklamadır. değerlendirmesinde bulunuldu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, sınırdan Yunanistan'a geçen ve Türkiye'ye geri itilen sığınmacı sayısını İçişleri Bakanlığına Edirne Valiliği olarak biz veriyoruz. Bu sayıları da 2 ayrı Mekanize Tugayımıza bağlı faaliyet gösteren 23 karakol ve 8 bölük merkezinden elde ettiğimiz verilere göre oluşturuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Edirne'nin, uzun yıllardır Türkiye'de en fazla sığınmacının yakalandığı il olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sınırların kapalı olduğu yaz aylarında bile Edirne'de bazen bir günde yakalanan sığınmacı sayısı 800'ü geçmektedir. Geçen yıl Türkiye'de yakalanan bütün sığınmacıların yüzde 28'i Edirne'de yakalanmıştır. Yakaladığımız sığınmacıların da sayımına ve diğer işlemlerine ilişkin yöntemleri yıllardır uygulamaktayız. Geçen yıl 127 bin sığınmacı Edirne'de yakaladık.

Bu son dönemde sınırların açılmasından sonra sadece 800 sığınmacının sınırı geçtiğine ilişkin beyanatınız, sorumluluk duygusuyla bağdaşmayan, Yunan resmi makamlarını haklı çıkarmaya çalışan bir açıklamadır."
Anadolu Ajansı
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