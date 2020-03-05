Ankara'da kamyonet okul bahçesine uçtu: 3 yaralı
Ankara'da yokuş inerken freni boşalan kağıt yüklü kamyonetin okul bahçesine uçması sonucu 3 kişi yaralandı.
|05 Mart 2020 20:33
|Yazdır
Ankara'da yokuş inerken freni boşalan kağıt yüklü kamyonetin okul bahçesine uçması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 988. Sokak'taki yokuştan aşağı inen kağıt yüklü 58 BM 567 plakalı kamyonet, kaldırımı aşarak Dikmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin duvarına çarpıp okul bahçesine düştü. Kazada kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kamyonetten çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kamyonetin bahçeden çıkarılması için çalışmalar sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Cezaevi aracından kaçan 2 mahkum yakalandı
05 Mart 2020 19:44
|Pendik'te lise öğrencileri arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
05 Mart 2020 19:40
|Kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
05 Mart 2020 19:36
|Kadın meslektaşını öldüren polis tutuklandı
05 Mart 2020 17:38
|Kavgada bekçiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı
05 Mart 2020 17:22
|Türk ve Hollanda polisinden 5 ülkede ortak operasyon
05 Mart 2020 16:50
|Oyuncusuna kızan antrenör, dehşet yaşattı
05 Mart 2020 14:57
|Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 753 sikke ele geçirildi
05 Mart 2020 11:53
|Cezaevi firarisi eski avukat, eşinin ihbarıyla yakalandı
05 Mart 2020 11:46
|Şehit askerlerin cenazelerini kaçıran teröriste ağırlaştırılmış müebbet hapis
05 Mart 2020 11:38