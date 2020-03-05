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Modifiye ettiği 1971 model arazi aracını yollarla buluşturdu

Zonguldak'ta yaşayan TTK emeklisi Kemal Albayrak, yurt dışı ve Türkiye'nin farklı illerinden temin ettiği orijinal parçalarla 28 ayda yenilediği 1971 model klasik arazi aracını çalışır hale getirdi.
 05 Mart 2020 20:43
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Modifiye ettiği 1971 model arazi aracını yollarla buluşturdu

Zonguldak'ta yaşayan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) emeklisi Kemal Albayrak, yurt dışından ve Türkiye'nin farklı illerinden temin ettiği orijinal parçalarla yenilediği 1971 model klasik arazi aracını yeniden yollarla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor.

TTK'nin 1972 yılında aldığı 14 Chevrolet Suburban araçtan tek kalanı 23 yıl önce girdiği ihalede satın alan Albayrak, aracı yaklaşık 6 ay kullandı.

Albayrak, emekli olduktan sonra arkadaşının ısrarı üzerine aracını ona sattı.

Araç sahibinin 3 yıl önce vefat etmesi üzerine oğluyla iletişime geçen Albayrak, araca talip olduğunu dile getirdi.

Ailenin de onayıyla aracı satın alan Albayrak, ABD ve Türkiye'nin farklı illerinden temin ettiği orijinal parçalarla aracını 28 ayda bakım ve onarımdan geçirerek çalışır hale getirdi.

Albayrak'ın en büyük hayali, gözü gibi baktığı aracı torununa miras bırakmak.

"Aracım görenlerin ilgisini çekiyor"

Kemal Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1972'de TTK'ye gelen araçların müessese müdürlüklerine dağıtılarak makam aracı olarak kullanıldığını söyledi.

Daha sonra araçlardan birini ihale yoluyla satın aldığını anlatan Albayrak, şöyle devam etti:

"Arabayı fazla kullanamadım. 'Pala' lakaplı arkadaşım vardı, araca talip olarak benden aldı. Gözüm hep arabadaydı. 22 yıl sonra çocuklarını gördüm ve babalarının öldüğünü öğrendim. Geri istedim, verdiler. İstanbul'dan birkaç kişi aracı almak istemiş ama arkadaşımın eşi satmamış. 'Garajda dursun ben ona baktıkça eşimi hatırlıyorum.' demiş. Annelerine benim almak istediğim söylenince, 'O, arabayı toplatır satmaz, onun merakıdır.' şeklinde konuşmuş. Ben de böylelikle arabayı aldım. 28 ayda arabayı yeni haline getirdim."

Albayrak, aracın kaportasının yanı sıra bazı bölümlerini de yaptırdığını belirterek, "Ayna, sinyal ve cam gibi kısımlarını ABD'den getirttim. Arabamın her şeyi orijinaldir, bu aracı satmam." dedi.

Aracının görenlerin ilgisini çektiğini dile getiren Albayrak, "Aracı görenler fotoğraf çektirmek istiyor. Benim açımdan anıları bol bir arabadır. Bu model bir araba yok. 1982, 1983 ve 1987 modelleri var. 1-2 tane 1969 model olarak gördüm ama 1971 model olarak yok." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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