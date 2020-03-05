Halkbank'tan emeklilere 750 TL'ye varan promosyon
Halkbank, emeklilere yönelik promosyon ödemesi uygulaması için Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokol imzalayarak, emekli müşterilerine 750 TL'ye varan promosyon ödemesi yapacağını açıkladı.
|05 Mart 2020 20:58
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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Halkbank'ın promosyon tutarı, 1500 TL'ye kadar brüt maaşlarda 500 TL, 1500 TL-2 bin 500 TL arası brüt maaşlarda 625 TL, 2 bin 500 TL ve üstü brüt maaşlarda 750 TL olacak. Ödemeler tek seferlik yapılacak, uygulamadan yararlanan emekliler maaşlarını 3 yıl boyunca Halkbank'tan alma taahhüdü verecek.
Başvurular Halkbank şubeleri, ATM'leri, İnternet Şubesi ve "0850 222 0 400" DIALOG kanalı aracılığıyla yapılabilecek. Emekli maaşını Halkbank üzerinden alanlar, 750 TL'ye kadar promosyon ödemesinin yanı sıra yurt geneline yaygın şube ve ATM ağından maaş tutarının tamamını çekebilme imkanına sahip olacak.
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