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Halkbank'tan emeklilere 750 TL'ye varan promosyon

Halkbank, emeklilere yönelik promosyon ödemesi uygulaması için Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokol imzalayarak, emekli müşterilerine 750 TL'ye varan promosyon ödemesi yapacağını açıkladı.
 05 Mart 2020 20:58
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Halkbank'tan emeklilere 750 TL'ye varan promosyon

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Halkbank'ın promosyon tutarı, 1500 TL'ye kadar brüt maaşlarda 500 TL, 1500 TL-2 bin 500 TL arası brüt maaşlarda 625 TL, 2 bin 500 TL ve üstü brüt maaşlarda 750 TL olacak. Ödemeler tek seferlik yapılacak, uygulamadan yararlanan emekliler maaşlarını 3 yıl boyunca Halkbank'tan alma taahhüdü verecek.

Başvurular Halkbank şubeleri, ATM'leri, İnternet Şubesi ve "0850 222 0 400" DIALOG kanalı aracılığıyla yapılabilecek. Emekli maaşını Halkbank üzerinden alanlar, 750 TL'ye kadar promosyon ödemesinin yanı sıra yurt geneline yaygın şube ve ATM ağından maaş tutarının tamamını çekebilme imkanına sahip olacak.

Anadolu Ajansı
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