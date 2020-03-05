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İran'da bir milletvekili koronavirüs nedeniyle komada

İran'da 21 Şubat'ta yapılan seçimlerde Tahran'dan milletvekili seçilen İslami Koalisyon Partisi Merkez Konsey Üyesi Fatma Rehber'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle komaya girdiği belirtildi.
 05 Mart 2020 21:33
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İran'da bir milletvekili koronavirüs nedeniyle komada

İran'da 21 Şubat'ta yapılan seçimlerde Tahran'dan milletvekili seçilen İslami Koalisyon Partisi Merkez Konsey Üyesi Fatma Rehber'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle komaya girdiği belirtildi.

İran Öğrencileri Haber Ajansı ISNA'nın haberine göre, Tahran Milletvekili Rehber, Kovid -19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine komaya girdi.

Rehber'in sağlık durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Haberde ayrıca İranlı milletvekilinin öldüğüne dair haberlerin doğru olmadığı ifade edildi.
Anadolu Ajansı
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