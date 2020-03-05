MSB: 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
|05 Mart 2020 21:40
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Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı bölgesinde rejim unsurları tarafından açılan ateş sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejim unsurları tarafından açılan ateş neticesinde, 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personellerimiz için acil şifalar dileriz" denildi.
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