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Fransız gazetesi'nden Türkiye itirafı: Bizi geçtiler

Bahar Kalkanı Harekatı'nda Esed rejimine karşı başarılı sonuçlar alan Türk SİHA'larını haberleştiren Fransız L'Opinion gazetesi, Türkiye'nin daha küçük ama etkili SİHA'larla Fransa gibi ülkelerin önüne geçtiğini belirtti.
 05 Mart 2020 21:46
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Fransız gazetesi'nden Türkiye itirafı: Bizi geçtiler

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisi alanında yaptığı atılımlar Bahar Kalkanı Harekatı'nda da başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlarken Fransız basını Türk SİHA'larının daha küçük ama etkili olmasını "Türkler Fransa'yı geçti" diye haberleştirdi.

Fransız L'Opinion gazetesinin haberinde, Türkiye'nin, Bahar Kalkanı Harekatı'nı, Esed rejiminin İdlib'i ele geçirmesini önlemek için düzenlediği vurgulandı.

"TÜRKİYE NET OLARAK FRANSA GİBİ ÜLKELERİ GEÇTİ"

Türkiye'nin, NATO'nun standartlarında operasyon düzenlediği aktarılan haberde, "Bir haftadır, Türk ordusu SİHA konusundaki kapasitelerini çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Türkiye on yıldır ulusal sanayi kapasitesini geliştirdi. Türkiye net olarak bu alanda Fransa gibi ülkeleri geçti." ifadeleri kullanıldı.

DAHA KÜÇÜK AMA DAHA ETKİLİ

Haberde, bu SİHA'ların Fransız ordusunun kullandıklarından daha küçük ancak maliyetinin daha düşük ve etkili olduğu kaydedildi. Türkiye'de şu an performansı daha güçlü SİHA'ların üretildiği belirtilen haberde, Türk ordusunun elektronik savaş alanındaki kapasiteleri sayesinde Rusların desteği olmadan operasyon düzenleyebildiğini ortaya koyduğunun altı çizildi.
Memurlar.Net
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