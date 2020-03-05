Arkadaş kurbanı oldu! Aracını züccaciye dükkanına çevirdi
|05 Mart 2020 21:51
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Adana'da 7 yıl önce bir arkadaşına kredi kartını verince borç batağına saplanan 5 çocuk babası emekli Abdussamet Kılıç, şimdi borcunu ödemek ve ailesini geçindirmek için seyyar züccaciyeye çevirdiği otomobiliyle sokak sokak gezerek satış yapıyor.
Dolandırılan emekli memur Abdussamet Kılıç, dost bildiği arkadaşına güvenmesinin bedelini otomobilini yürüyen zücaciyeye çevirmekle buldu. Trafikte ve mahallede görenleri hayrete düşüren araçta vites kolundan ön kaportasına, arka camından tavanına kadar züccaciye ürünleri bulunuyor. Sokak sokak gezip züccaciye ürünleri satarak geçimini sağlayan Abdussamet Kılıç, arkadaşına 7 yıl önce kredi kartını verip borcunu ödemeden arkadaşı ortadan kaybolduğu için bu işi yapmak zorunda kaldığını söyledi.
Her şeye rağmen bu işi severek yaptığını ve borcumun bitmesine 2 yıl kaldığını anlatan Kılıç, "Köyümüze atla satıcılar gelirdi çerçi derdik. Onlar gelirdi ben de büyüyünce onlar gibi olacağım demiştim. Çok değer verdiğim arkadaşım tarafımdan dolandırıldım. O zaman 20 bin TL limitli kartım vardı. Aslında bankaya da kızıyorum. O zaman 2 bin 500 lira maaşım vardı. Niye bu kadar limitli kart. O da yatırmamış ortadan kayboldu. Borç bana kaldı. Faizi yükseldi. 72 aylığına yapılandırdım. Aldığım maaşla faizini ödeyemez oldum. Evin geçimi için bu işi mecburen yapıyorum. Maaşım yetmiyor. 5 çocuğum var birini evlendirdim. Ev geçindiriyorum. Yüküm çok ağır" dedi.
Arkadaşını rüyasında görmüş
5 yıl önce emekli olduğunu ve bir gün tatil yapmadığını söyleyen Kılıç, "Beni dolandıran arkadaşımı rüyamda bir kere gördüm, gerçeğini görmedim. Babasını da dolandırmış babası kahrından ölmüş. Yine de hakkında kötü bir şey demiyorum. Şimdi gene gelse cebimde 300 lira varsa 150 lirasını verim. Kötü bir çocuk değildi. Tepki almıyorum takdir alıyorum. Ben hizmeti seviyorum. Güler yüzüm tatlı dilimle. Araçta her şey var. Müşteriye yok demiyorum" diye konuştu.
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