1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Arkadaş kurbanı oldu! Aracını züccaciye dükkanına çevirdi

Adana'da 7 yıl önce bir arkadaşına kredi kartını verince borç batağına saplanan 5 çocuk babası emekli Abdussamet Kılıç, şimdi borcunu ödemek ve ailesini geçindirmek için seyyar züccaciyeye çevirdiği otomobiliyle sokak sokak gezerek satış yapıyor.
 05 Mart 2020 21:51
Yazdır
Arkadaş kurbanı oldu! Aracını züccaciye dükkanına çevirdi

Adana'da 7 yıl önce bir arkadaşına kredi kartını verince borç batağına saplanan 5 çocuk babası emekli Abdussamet Kılıç, şimdi borcunu ödemek ve ailesini geçindirmek için seyyar züccaciyeye çevirdiği otomobiliyle sokak sokak gezerek satış yapıyor.

Dolandırılan emekli memur Abdussamet Kılıç, dost bildiği arkadaşına güvenmesinin bedelini otomobilini yürüyen zücaciyeye çevirmekle buldu. Trafikte ve mahallede görenleri hayrete düşüren araçta vites kolundan ön kaportasına, arka camından tavanına kadar züccaciye ürünleri bulunuyor. Sokak sokak gezip züccaciye ürünleri satarak geçimini sağlayan Abdussamet Kılıç, arkadaşına 7 yıl önce kredi kartını verip borcunu ödemeden arkadaşı ortadan kaybolduğu için bu işi yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Her şeye rağmen bu işi severek yaptığını ve borcumun bitmesine 2 yıl kaldığını anlatan Kılıç, "Köyümüze atla satıcılar gelirdi çerçi derdik. Onlar gelirdi ben de büyüyünce onlar gibi olacağım demiştim. Çok değer verdiğim arkadaşım tarafımdan dolandırıldım. O zaman 20 bin TL limitli kartım vardı. Aslında bankaya da kızıyorum. O zaman 2 bin 500 lira maaşım vardı. Niye bu kadar limitli kart. O da yatırmamış ortadan kayboldu. Borç bana kaldı. Faizi yükseldi. 72 aylığına yapılandırdım. Aldığım maaşla faizini ödeyemez oldum. Evin geçimi için bu işi mecburen yapıyorum. Maaşım yetmiyor. 5 çocuğum var birini evlendirdim. Ev geçindiriyorum. Yüküm çok ağır" dedi.

Arkadaşını rüyasında görmüş

5 yıl önce emekli olduğunu ve bir gün tatil yapmadığını söyleyen Kılıç, "Beni dolandıran arkadaşımı rüyamda bir kere gördüm, gerçeğini görmedim. Babasını da dolandırmış babası kahrından ölmüş. Yine de hakkında kötü bir şey demiyorum. Şimdi gene gelse cebimde 300 lira varsa 150 lirasını verim. Kötü bir çocuk değildi. Tepki almıyorum takdir alıyorum. Ben hizmeti seviyorum. Güler yüzüm tatlı dilimle. Araçta her şey var. Müşteriye yok demiyorum" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sandalyeden düştü, 17 gün sonra yaşamını yitirdi
05 Mart 2020 23:08		 Şehit er Enes Kaya'nın ailesine acı haber verildi
05 Mart 2020 22:01
Arkadaş kazığı! 13 milyon TL'lik piyango çıkınca...
05 Mart 2020 21:56		 Modifiye ettiği 1971 model arazi aracını yollarla buluşturdu
05 Mart 2020 20:43
Kadınlar daha çok yalnız seyahat ediyor
05 Mart 2020 20:13		 Iğdır'a şehit ateşi düştü
05 Mart 2020 20:03
Ak Parti'li Yılmaz'ın babası, toprağa verildi
05 Mart 2020 19:53		 Şehit asker, mesajlarında İdlib'deki çocukların dramını anlatmış
05 Mart 2020 18:03
Hafız İsmail Coşar ve eşi son yolculuğuna uğurlandı
05 Mart 2020 15:28		 10 yaşındaki öğrenci, lösemiye yenildi
05 Mart 2020 13:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:49 - 'Üniversitelerde okul öncesi dini eğitim bölümleri açılmalı'23:45 - Babasına kızdı, otomobili ateşe verdi23:41 - Türkiye'nin en yükseği olacak! Yüzde 76'sı tamamlandı23:35 - Odatv internet sitesi kapatıldı23:20 - TSK, Halep'te Rus keşif uçağını düşürdü23:14 - Dünya nüfusunun yüzde 90'ı kadınlara karşı önyargılı23:08 - Sandalyeden düştü, 17 gün sonra yaşamını yitirdi23:03 - İşçisini ayağından vuran eski başkan tutuklandı22:57 - 'Öğretmeni korumak, toplumun geleceğini kurtarmaktır'22:51 - Türkiye dış politikada yeni bir başarı elde etti
22:46 - Gönüllü hekimler Koronavirüs'e karşı önlemleri anlattı22:40 - Oda TV Genel Yayın Yönetmeni ifadeye çağrıldı22:33 - CHP'li Özkoç'tan HSK'ya şikayet22:27 - 'Koronavirüs ilacını buldum' diyen aktar hakkında yasal işlem22:21 - Eğitim kursuna dolandırıcılık baskını: 7 kişi gözaltında22:16 - Koronavirüs 290,5 milyon öğrencinin eğitimini etkiledi22:11 - Savunma sanayisinde ihracata devam22:06 - KOSGEB geçen yıl 69 bin işletmeye destek verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'Koronavirüs 15 Mart'tan sonra ortadan kaybolur'
Koronavirüs Türklere bulaşmıyor... Doktordan Türk geni iddiası
Erdoğan: Ateşkes bu gece yürülüğe girecek
MEB'den 'öğretmen' dizisine eleştiri
7 bankanın emeklilere promosyon teklifi belli oldu
İşte Türkiye ve Rusya arasında yapılan anlaşmanın tam metni
Cenk Tosun'un sözleşmesi feshedildi
Fenerbahçe'de Abdullah Avcı bombası
5 Mart 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
AK Partili vekilin eli, Özkoç'a attığı yumruk nedeniyle kırıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
höşmerim 1
kadayıf 1
umke 2
üç nokta 1
cep telefonlarına yüzde 1 ek vergi getirilmesi 5
seyit nesimi kul nesimi 2
italya'da tüm okulların tatil edilmesi 1
öksürüğün geçmemesi 4
05.03.2020 zenit vs zalgiris maçı 3
baki mercimek 3
SON İLANLAR
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam