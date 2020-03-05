1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Koronavirüs ilacını buldum' diyen aktar hakkında yasal işlem

Van İl Sağlık Müdürlüğü, 'koronavirüs ilacını buldum' açıklamaları yapan ve çevresine kendini doktor olarak tanıtan aktar Mehmet Kasım Alageyik hakkında yasal işlem başlattı.
 05 Mart 2020 22:27
Yazdır
'Koronavirüs ilacını buldum' diyen aktar hakkında yasal işlem

Van'da yaşayan ve aktar dükkanı bulunan Mehmet Kasım Alageyik'in, kendisinin 30 yıllık hekim olduğunu bildirerek, koronavirüse karşı ilaç bulduğunu iddia etmesi üzerine Van İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti.

Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamayla Alageyik hakkında, 'hasta tedavi etmek veya tabip unvanı takınmak', 'ilaç hazırlama belgesi ve diploması olmadığı halde ilaç hazırladığı' gerekçesiyle yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Sağlık Hizmetleri-İlaç ve Eczacılık Birimleri tarafından kanser ve birçok hastalık türünü tedavi ettiğini ve koronavirüs ilacını bulduğuna dair ulusal ve yerel internet haber sitesinde çıkan haberler üzerine adı geçen iş yerine yapılan denetimde, dükkan sahibi Mehmet Kasım Alageyik, haberde adı geçen ilaçları üretip satmadığını ve internet üzerindeki haberin bir şakalaşma üzerine yapıldığını beyan etmiştir. İl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan denetimde adı geçen aktar ve baharatçının iş yerinin sağlık ve hijyen kurallarına uygun şekilde faaliyet göstermediği, bitkisel ilaçların hijyen kaidelerine uygun ortamda hazırlanmadığı, bitkilerin uygun koşullarda muhafaza edilmediği, izinsiz satışı yapılan ürünlerin olduğu, yasal mevzuatta belirtilen usul ve esaslara aykırı davranıldığı gibi sorunlar tespit edilmiş olup, konu Sağlık Bakanlığı'mızın ilgili birimlerine iletilmiştir. Yasal olmayan tıbbi müdahalelerin niteliği itibariyle insanın yaşamı ve vücut dokunulmazlığı üzerinde tehlike yaratmaya elverişli bir faaliyet alanı olduğunu ve suistimallere açık olduğunu belirterek, bu tarz haberlerin hukuka uygunluk durumundan yoksun olduğu, bu fiilin niteliğine göre ilgili mevzuat hükümleri gereğince yasal işlem başlatıldığı bildirilir. Bu tarz haberlere itibar edilmemesi gerekir."

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Oda TV Genel Yayın Yönetmeni ifadeye çağrıldı
05 Mart 2020 22:40		 Kübra öğretmenin katilinin savunması pes dedirtti
05 Mart 2020 19:32
Meslektaşını, onu görünce durmadıkları için öldürmüş
05 Mart 2020 18:32		 Jandarmanın denetimlerini sızdıran astsubay ve uzman çavuş tutuklandı
05 Mart 2020 18:20
Meslektaşını öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
05 Mart 2020 18:16		 Odatv'nin haber müdürü ile muhabiri tutuklandı
05 Mart 2020 04:15
Çıplak poz vermişti, hakkında yakalama kararı çıktı
04 Mart 2020 21:43		 'Tek Teker Yiğit'in ehliyetine süresiz el konuldu
04 Mart 2020 20:41
CHP'li Özkoç'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması
04 Mart 2020 17:33		 MİT personelini deşifre eden gazeteci gözaltına alındı
04 Mart 2020 09:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:49 - 'Üniversitelerde okul öncesi dini eğitim bölümleri açılmalı'23:45 - Babasına kızdı, otomobili ateşe verdi23:41 - Türkiye'nin en yükseği olacak! Yüzde 76'sı tamamlandı23:35 - Odatv internet sitesi kapatıldı23:20 - TSK, Halep'te Rus keşif uçağını düşürdü23:14 - Dünya nüfusunun yüzde 90'ı kadınlara karşı önyargılı23:08 - Sandalyeden düştü, 17 gün sonra yaşamını yitirdi23:03 - İşçisini ayağından vuran eski başkan tutuklandı22:57 - 'Öğretmeni korumak, toplumun geleceğini kurtarmaktır'22:51 - Türkiye dış politikada yeni bir başarı elde etti
22:46 - Gönüllü hekimler Koronavirüs'e karşı önlemleri anlattı22:40 - Oda TV Genel Yayın Yönetmeni ifadeye çağrıldı22:33 - CHP'li Özkoç'tan HSK'ya şikayet22:27 - 'Koronavirüs ilacını buldum' diyen aktar hakkında yasal işlem22:21 - Eğitim kursuna dolandırıcılık baskını: 7 kişi gözaltında22:16 - Koronavirüs 290,5 milyon öğrencinin eğitimini etkiledi22:11 - Savunma sanayisinde ihracata devam22:06 - KOSGEB geçen yıl 69 bin işletmeye destek verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'Koronavirüs 15 Mart'tan sonra ortadan kaybolur'
Koronavirüs Türklere bulaşmıyor... Doktordan Türk geni iddiası
Erdoğan: Ateşkes bu gece yürülüğe girecek
MEB'den 'öğretmen' dizisine eleştiri
7 bankanın emeklilere promosyon teklifi belli oldu
İşte Türkiye ve Rusya arasında yapılan anlaşmanın tam metni
Cenk Tosun'un sözleşmesi feshedildi
Fenerbahçe'de Abdullah Avcı bombası
5 Mart 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
AK Partili vekilin eli, Özkoç'a attığı yumruk nedeniyle kırıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
miha zajc 1
04.03.2020 2 askerimizin şehit olması 2
04.03.2020 tbmm'de ak parti-chp kavgası 5
sınıra bin özel harekat polisi konuşlandırılması 1
tolga ciğerci 3
kristal taşlar 4
hira tatlısı 3
sonunda delirdik 5
tulumba tatlısı 1
halka tatlı 2
SON İLANLAR
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
Bozüyük Belediyesi İşçi Alım İlanı
İnönü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kayseri Sağlık Müd. İşçi Alım İlanı
Kulu Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Yalova Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Emniyet Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Pilot Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 işçi Alacak
Samsun Canik İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Kilis Musabeyli SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam