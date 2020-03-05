Gönüllü hekimler Koronavirüs'e karşı önlemleri anlattı

İstanbul Gönüllüleri Sağlık Komisyonu üyesi doktorlar, metroda yolculuk yapan vatandaşları koronavirüsten korunmanın yolları hakkında bilgilendirme yaptı.

İstanbul Gönüllüleri'nin Twitter hesabında paylaşılan videoda bir doktor, "Her işin başı sağlık, sağlığın başı el yıkamak" diyerek virüse karşı el yıkamanın önemini vurguladı.

Doğru el yıkama tekniğinin nasıl olduğunu anlatan doktorlar, elleri ovuşturarak yıkamanın virüslerden koruyacağını ifade etti.

Su ve sabun bulamayanların kolonya kullanmasını öneren doktorlar, kolonyanın el yıkar gibi sürülmesi gerektiğini vurguladı.

Öksürürken ve hapşırırken dikkat!

Virüsü başka bir insana bulaştırmanın tek yolunu el sıkmak olmadığını ifade eden başka bir doktor ise aksırmanın ve öksürmenin de buna yol açacağına dikkati çekti. Doktor, avuç içine değil, dirsek arasına hapşurulması gerektiğini vurguladı.

Doktorlar, "Eğer ateşli bir hastaysanız, evde dinlenin. Dinlenmek dışında bunu giderecek mucize bir çorba yok" ifadesini kullandı.

"Maske sizi virüsten korumaz"

Maske takmanın virüsten korunmak için etkili olmadığını ve aksine daha zararlı olduğunu vurgulayan doktorlar, "Maske sadece etrafa yaymamak için etkili. Fakat ateşliyseniz, hastaysanız hastaneye giderken başkalarına bulaşmaması için takın" diye konuştu.

Koronavirüs tüm dünyada yayılmaya devam ediyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs nedeniyle çoğu Çin'de olmak üzere 3 bin 14 kişi hayatını kaybetti.

Dünya genelinde 80 binden fazlası Çin'de olmak üzere 95 binin üzerinde vaka bulunuyor.