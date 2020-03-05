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'Öğretmeni korumak, toplumun geleceğini kurtarmaktır'

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Öğretmeni korumak, toplumun geleceğini kurtarmaktır"
 05 Mart 2020 22:57
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'Öğretmeni korumak, toplumun geleceğini kurtarmaktır'

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, dizilerde toplumun geleceğini inşa eden ve eğitim sürecinin taşıyıcı unsuru olan öğretmenler konu edilirken daha özenli olunması gerektiğini belirtti.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, bir TV kanalında yayınlanmaya başlayan "Öğretmen" isimli dizi ile ilgili, "İyi niyetle değerlendirilse dahi senaryoda amaçlanan (akran zorbalığı örneği gibi) temanın ürpertici olmayan sahnelerle verilmesinin daha uygun olacağı aşikardır. Devam eden bölümlerinde akış nereye evrilecek bilemiyoruz tabii. Ancak daha başlangıçta öğretmen imajını, psikopakat ve kriminal bir profille ortaya koyan dizinin gidişatı kaygılandırmıyor değil. Toplumun geleceğini inşa eden ve eğitim sürecinin taşıyıcı unsuru olan öğretmenler konu edilirken daha özenli olunmalıdır. İsteriz ki Öğretmen ismi verilen bir yapımda mesleğimizin ve meslektaşlarımızın yaşadıkları konu edinilmiş olsun. Mesela öğretmenliğin itibarı rencide edilmiş ve her önüne gelenin kolayca hakaret edebildiği bir meslek haline getirilmiş olması sorgulansın, sözleşmeli öğretmenlerimizin sorunları dile getirilsin. Ücretli öğretmenlik denilen ucube sistemin arazları vurgulansın. Her önüne gelenin reform yaparak eğitim sistemimizin yamalı bohçaya ve çocuklarımızın deneme yanılma tahtasına döndürüldüğü gerçeğiyle yüzleşilsin" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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