TSK, Halep'te Rus keşif uçağını düşürdü
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) Halep'te bir Rus keşif uçağını düşürdü.
|05 Mart 2020 23:20
|Yazdır
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) Halep'te bir Rus keşif uçağını düşürdü.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında, TSK ve SMO Halep kırsalında bir Rus keşif uçağını düşürdü. Moskova'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği İdlib zirvesi sırasında, bölgede Rus uçaklarının yoğunlukla uçarken TSK ve SMO, kontrol noktalarını ortaya çıkarmak üzere olan uçağı vurdu.
Moskova'da gerçekleştirilen İdlib zirvesinde alınan karara göre, bölgede ateşkes bu gece saat 00.01 itibariyle yürürlüğe girecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Üniversitelerde okul öncesi dini eğitim bölümleri açılmalı'
05 Mart 2020 23:49
|Türkiye dış politikada yeni bir başarı elde etti
05 Mart 2020 22:51
|CHP'li Özkoç'tan HSK'ya şikayet
05 Mart 2020 22:33
|Fransız gazetesi'nden Türkiye itirafı: Bizi geçtiler
05 Mart 2020 21:46
|Göç İdaresinden Yunanistan'ın ihlalerini belgeleyen paylaşım
05 Mart 2020 21:23
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'dan ayrıldı
05 Mart 2020 21:18
|Edirne Valiliği'nden CHP'li Gaytancıoğlu'na tepki
05 Mart 2020 20:28
|İşte Türkiye ve Rusya arasında yapılan anlaşmanın tam metni
05 Mart 2020 20:18
|Cemil Çiçek: Yargı reformu eşittir insan reformudur
05 Mart 2020 19:58
|Erdoğan: Ateşkes bu gece yürülüğe girecek
05 Mart 2020 19:48