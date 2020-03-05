Babasına kızdı, otomobili ateşe verdi
|05 Mart 2020 23:45
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Kütahya'da 16 yaşındaki E.K. babasının otomobili kendisine vermemesine kızıp, kaçırdıktan sonra yol kenarında benzin dökerek ateşe verdi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında otomobil kullanılmaz hale gelirken, olay yerinden kaçtıktan sonra jandarma ekiplerince yakalanan E.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kütahya'da E.K., babası Nuri K.'ye ait 43 NH 396 plakalı otomobili kendisine vermemesine kızıp kaçırdı. Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 14'ncü kilometresinde tarlaya çıkardığı otomobilin üzerine benzin dökerek ateşe verdi.
Otomobil yanarken E.K. olay yerinden kaçtı. Çevrede yangını görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürdü. Araç kullanılmaz hale gelirken, E.K.'nin babasına kızıp aracı ateşe verdiği tespit edildi. Jandarma ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında E.K. yakalanarak ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.
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