Türkiye ile Rusya'nın anlaştığı ateşkes yürürlüğe girdi
|06 Mart 2020 00:02
|Yazdır
Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde uygulanmak üzere anlaşmaya vardığı ateşkes süreci başladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Rusya'nın başkenti Moskova'da sağlanan mutabakat çerçevesinde, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes yürürlüğe girdi.
Moskova'da varılan anlaşmanın detaylarında, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler, 6 Mart 2020 saat 00.01'den itibaren (bu gece) durdurulacak", "M4 kara yolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecek. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esaslar, Türkiye ve Rusya savunma bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacak" ve "Türk ve Rus devriyeleri, 15 Martta M4 kara yolunun Trumba'dan (Serakib'in 2 kilometre batısı) Ain Al Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacak." maddeleri yer almıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Erbaş: Bilgiyi insanlığın faydasına kullanmak zorundayız
06 Mart 2020 00:45
|6 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
06 Mart 2020 00:01
|'Üniversitelerde okul öncesi dini eğitim bölümleri açılmalı'
05 Mart 2020 23:49
|TSK, Halep'te Rus keşif uçağını düşürdü
05 Mart 2020 23:40
|Türkiye dış politikada yeni bir başarı elde etti
05 Mart 2020 22:51
|CHP'li Özkoç'tan HSK'ya şikayet
05 Mart 2020 22:33
|Fransız gazetesi'nden Türkiye itirafı: Bizi geçtiler
05 Mart 2020 21:46
|Göç İdaresinden Yunanistan'ın ihlalerini belgeleyen paylaşım
05 Mart 2020 21:23
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'dan ayrıldı
05 Mart 2020 21:18
|Edirne Valiliği'nden CHP'li Gaytancıoğlu'na tepki
05 Mart 2020 20:28