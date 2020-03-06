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Erbaş: Bilgiyi insanlığın faydasına kullanmak zorundayız

Biz Müslümanlar olarak bilgiyi insanlığın faydasına kullanmak zorundayız. İslam dünyası, bilgiyi ihmal etmenin bedelini ödüyor.
 06 Mart 2020 00:45
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Erbaş: Bilgiyi insanlığın faydasına kullanmak zorundayız

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İster bireysel, ister bölgesel, ister küresel olsun yaşanan bütün sorunları ancak İslam'ın bilgi ve hikmete dayalı üstün ahlakı ve bakışıyla çözebiliriz" ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Gaziantep'te, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda din görevlileriyle bir araya geldi.

Bugün bölgenin, İslam coğrafyasının ve bütün yeryüzünün çok ciddi sorunları olduğuna dikkati çeken Erbaş, şöyle devam etti:

"Dünyamız tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Bölgemizde yaşananları görüyorsunuz. Etnik kavgalar, mezhepsel gerginlikler, terör, taşeron örgütler, zorba iktidarlar ve bu sarmalın içinde yorgun düşmüş, çaresiz, yoksul, acı ve gözyaşı içinde yaşayan insanlar. Ümmet olarak Müslümanların ciddi sıkıntıları olduğunu yaşayarak görüyoruz. Dünya küçüldü, evlerimizin içinde ekranlarda görüyoruz. Dünya insanının büyük bir kısmı kendini huzur ve güven içinde görmüyor ve geleceğe umutla bakamıyor. İster bireysel, ister bölgesel, ister küresel olsun yaşanan bütün sorunları ancak İslam'ın bilgi ve hikmete dayalı üstün ahlakı ve bakışıyla çözebiliriz. Emperyalistlerden bu coğrafyaya iyilik beklemek bir aldanıştır. Ne zaman iyilik getirdiler ki şimdi de getirsinler."

- "Bilgiyi insanlığın faydasına kullanmak zorundayız"

Erbaş, ülkede ve bütün dünyada bilgi ve hikmetle donanmış, vazifesinin ve sorumluluklarının idrakinde olan din görevlilerine her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu belirtti.

Din görevlisinin taşıdığı sorumluluğun önemine ve büyüklüğüne vurgu yapan Erbaş, şunları kaydetti:

"Derdimiz, insanlığın derdidir. Bugün mahallemizde, şehrimizde, bölgemizde, ülkemizde Rabbini ve Peygamberini tanımadığı için yolunu ve huzuru bulamayan tek kişi varsa kendimizi bundan sorumlu hissetmeliyiz. Bizim bir mümin olarak erdem ve güzel ahlakın yaygınlaşması ve yeryüzünün imarı için çalışmak, iman ve kulluk görevimizdir. Aynı zamanda toplumu din konusunda aydınlatmak gayesiyle doğru bilgi ve yöntemle din hizmeti sunmak yasal sorumluluğumuzdur."

Erbaş, bilginin çok önemli olduğunun altını çizerek, "Batı, bilgiyi önemsedi ama ahlakı öteleyerek bilgiyi insanlığın felaketine kullanıyor. Biz Müslümanlar olarak bilgiyi insanlığın faydasına kullanmak zorundayız. İslam dünyası, bilgiyi ihmal etmenin bedelini ödüyor. Bizler, bilginin önemini idrak edememenin sancısını yaşıyoruz." dedi.

Erbaş, din görevlilerinin hizmet verdikleri bölgeyi tüm yönleriyle tanımaları ve dünya genelindeki sorunların çözümüne katkı için bilgi üretmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Programda, görev süresi dolduğu için emekliye ayrılan Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik de veda konuşması yaparak, personelinden helallik istedi.

Programa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç ile İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz ve bölgede görev yapan din görevlileri katıldı.

Anadolu Ajansı
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