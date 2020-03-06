Turkcell Yönetim Kurulu üyelerinden 3'ü değişti

Turkcell yönetiminde önemli görev değişiklikleri yaşandı. Gelen bilgilere göre Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ile beraber yönetim kurulu üyelerinden Atilla Koç ve Mehmet Hilmi Güler'in görevlerinden ayrıldığı öğrenildi. Üç ismin yerine Nail Orpak, Tahsin Yazar ve Afif Demirkıran atandı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteninde yer alan açıklamaya göre Ahmet Akça, Atilla Koç ve Hilmi Güler'in yerlerine Nail Olpak, Tahsin Yazar ve Afif Demirkıran'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atandığı paylaşıldı. Gelen bilgilerde yönetim kurulu üyeliğine atanan isimler şirket mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından uygun bağımsız üyeler seçilene ya da atanana kadar göreve devam edecek.

1961 yılında Burdur İbecik'te doğan Nail Olpak, İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi'nden sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Enerji alanında yüksek lisans yaptı. Olpak, 2 Eylül 2017 tarihinden itibaren Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu.

Maden Yüksek Mühendisi, Planlama Uzmanı ve Ekonomist olan Afif Demirkıran, Etibank'ta yönetici olarak çalıştı. TEAŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Vakıf Enerji ve Madencilik AŞ Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

1996 yılı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Tahsin Yazar, kariyerine serbest avukatlıkla başladıktan sonra Devres Hukuk Bürosu ve Zorlu Holding A.Ş.'de devam etti. 2010 yılında Çalık Holding A.Ş bünyesine katılan Yazar, 2016 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na Bakan Müşaviri olarak atandı.