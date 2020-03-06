Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı: En güzel sonuç alındı
|06 Mart 2020 01:32
|Yazdır
İdlip için alınan ateşkesi yorumlayan Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı "Ben Moskova'da alınabilecek en güzel sonucu alındığını düşünüyorum." dedi
Pekin ayrıca "Ateşkes konusu bizim birliklerimiz de, karşı taraf da çok yoruldu. İnsanların soluklanması gerekiyor. Savaşta ateşkes verilir, birlikler soluklanır yeniden hazırlanır. " dedi.
İşte Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin'in açıklaması
"Anlaşma demek almakla vermek anlamında. Sadece alarak anlaşma olmaz o zaman dikte olur. Sonuçta anlaşma karşılıklı. Bu bölgede herkesin hesabı var. Herkes hesabını İdlib'de çözmeye kalkıyor. ABD Rusya ile hesabı bizim üzerimizden kesmeye çalıştı. Rusya daha farklı davrandı. Bu bölge Suriye'nin yemek borusu aslında. Bu bölge kapandığı andan itibaren güneye doğru hiçbir mal akımı, ticaret olmaz. Türkiye'nin tezi yukarıda güvenlikli bölge olsundu. Bir süre sonra bizim Hatay topraklarımızın Peşaverleşmesi söz konusu olurdu. M4 karayolu güvenli hale getirildi. M5 karayolu Suriye'nin kontrolünde. M4 karayolunun güvenli hale getirilmesi göçü de önleyebilir. Sığınmacılar iş bulabilirler. Ateşkes konusu bizim birliklerimiz de, karşı taraf da çok yoruldu. İnsanların soluklanması gerekiyor. Savaşta ateşkes verilir, birlikler soluklanır yeniden hazırlanır. Bütün herşey kritik noktalara bağlandı ki, bu dengeler her an bozulabilir. Bence geçici bir çözüm. Bu sorunun çözümü Suriye'deki sorunun çözümüyle biter. Ben Moskova'da alınabilecek en güzel sonucu alındığını düşünüyorum. "
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|MSB duyurdu: 21 rejim askeri etkisiz hale getirildi
06 Mart 2020 02:41
|Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Delhi açıklaması
06 Mart 2020 01:52
|Erbaş: Bilgiyi insanlığın faydasına kullanmak zorundayız
06 Mart 2020 00:45
|Türkiye ile Rusya'nın anlaştığı ateşkes yürürlüğe girdi
06 Mart 2020 00:02
|6 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
06 Mart 2020 00:01
|'Üniversitelerde okul öncesi dini eğitim bölümleri açılmalı'
05 Mart 2020 23:49
|TSK, Halep'te Rus keşif uçağını düşürdü
05 Mart 2020 23:40
|Türkiye dış politikada yeni bir başarı elde etti
05 Mart 2020 22:51
|CHP'li Özkoç'tan HSK'ya şikayet
05 Mart 2020 22:33
|Fransız gazetesi'nden Türkiye itirafı: Bizi geçtiler
05 Mart 2020 21:46