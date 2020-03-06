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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Delhi açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy," Uluslararası basın ajansları tarafından servis edilen görüntüler, Yeni Delhi'de 23 Şubat'tan itibaren Müslümanlara karşı gerçekleşen şiddet eylemlerini açıklıkla ortaya koymuştur" dedi.
 06 Mart 2020 01:52
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Delhi açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy," Uluslararası basın ajansları tarafından servis edilen görüntüler, Yeni Delhi'de 23 Şubat'tan itibaren Müslümanlara karşı gerçekleşen şiddet eylemlerini açıklıkla ortaya koymuştur" dedi.

Dışişleri Sözcüsü Aksoy, Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün 5 Mart'ta yaptığı basın açıklamasına tepki gösterdi. Aksoy, buna ilişkin yaptığı açıklamada, "Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün 5 Mart'ta yaptığı basın açıklamasında Cumhurbaşkanımızın Yeni Delhi'de son günlerde yaşanan şiddet olayları hakkındaki açıklamalarına dair ifadeleri gerçekleri inkar etme çabasıyla yapılmış haddini aşan sorumsuz beyanlardır. Uluslararası basın ajansları tarafından servis edilen görüntüler, Yeni Delhi'de 23 Şubat'tan itibaren Müslümanlara karşı gerçekleşen şiddet eylemlerini açıklıkla ortaya koymuştur. Hindistan Hükümetinden, ülkedeki Müslümanları hedef alan şiddet olaylarının önüne geçilebilmesini teminen güvenlik görevlilerinin gerekli tedbirleri almalarını ve tüm vatandaşlarının huzur ve emniyetini korumaya yönelik gerekli hassasiyetin gösterilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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