MSB duyurdu: 21 rejim askeri etkisiz hale getirildi
MSB: Bahar Kalkanı Harekatın'da 5 Mart tarihinde kahraman silah arkadaşımızın şehit edilmesini müteakip SİHA ile 16:00 civarında icra edilen atışlarla Rejime ait 2 top ve 2 ÇNRA imha edilmiş, 21 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiş, şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır.
|06 Mart 2020 02:41
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