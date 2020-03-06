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Göçmene dur teröriste geç

Sınırda mültecilere kurşun yağdıran Yunan polisinin teröristlere kucak açtığı tescillendi. Türkiye'den kaçak yollarla Yunanistan'a geçen bir teröristin, Yunan polisi refakatinde önce Lavrion Göçmen Kampı'na, oradan da uçakla Irak'a gidip Gare'de PKK'ya katıldığı ortaya çıktı. Teslim olan Nurcan Ş., "PKK'ya katılmama bizzat Yunan polisi yardım etti" dedi.
 06 Mart 2020 07:05
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Göçmene dur teröriste geç

Yunanistan'daki Lavrion Göçmen Kampı üzerinden Irak'a giderek terör örgütü PKK'ya katılan 19 yaşındaki Nurcan Ş., ikna çalışmaları sonucu teslim oldu. Geçen yıl ailesinden ayrılıp PKK'ya katılan Nurcan Ş. için ikna çalışmaları yürütüldü. Ortak çalışma sonucu Nurcan Ş. örgütten kaçıp 9 Ocak'ta Adana'da polise teslim oldu. Nurcan Ş.'nin verdiği ifadede Yunanistan'la ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Teslim olan PKK'lının anlattıkları, Türkiye'nin kapıları açmasının ardından sınırda mültecilere kurşun yağdıran Yunan polisinin teröristlere karşı takındığı çifte standartı ortaya koydu.


YUNAN POLİSİNE TESLİM OL

Örgüte katılmak için 4 Şubat 2019'da Adana'dan İstanbul'a gittiğini, aynı gün Edirne'den Meriç Nehri'ni botla geçip Yunanistan'a ulaştığını anlatan Nurcan Ş., Türkiye'den ayrılmadan önce görüştüğü örgüt mensuplarının kendisine "Yunan polisine teslim olmasını, siyasi suçlu olduğunu, PKK'ya katılmak için Türkiye'den kaçtığını ve Lavrion Göçmen Kampı'na gitmek istediğini söylemesi" yönünde talimat verdiğini anlattı. Bir gün sonra Yunan polisine teslim olan ve kendisine söylenenleri harfiyen uygulayan Nurcan Ş., polis merkezine götürüldüğünü, 3 gün burada kaldığını, daha sonra da FETÖ'cü ailelerle birlikte Lavrion Göçmen Kampı'na götürüldüğünü söyledi.

GÖÇMEN KAMPI TERÖR ÜSSÜ GİBİ

Kamptaki evlerin girişlerinde PKK ve DHKP-C gibi farklı terör örgütlerine ait, herkesin görebileceği büyüklükte simgeler olduğu bilgisini veren Nurcan Ş., buradaki örgüt mensuplarıyla PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıldönümü olan 15 Şubat'ta yürüyüşe katıldığını anlattı. 22 Şubat'ta başkası adına düzenlenmiş sahte pasaportla Yunanistan'dan uçağa binerek Irak'a geçtiğini ve PKK kamplarına katıldığını aktaran Nurcan Ş., "Geçen yıl martta Gare kampından ayrılıp Suriye'nin Derik bölgesinde YPG'ye katıldım. 4 ay ideolojik eğitimle birlikte bomba ve silah eğitimi aldım. Benim PKK'ya katılmama bizzat Yunan polisi yardım etti" dedi. Sorgusunun ardından adliyeye sevkedilen Nurcan Ş. 15 Ocak'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sami Şen
Yeni Şafak
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