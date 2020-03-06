Mültecilerin gidişi ile kirli eller sahneye çıktı

Türkiye üzerindeki kirli eller Mehmetçiğin Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimine karşı başlattığı "Bahar Kalkanı" operasyonuyla yine ortaya çıktı. Suriye Milli Ordusu (SMO) ile TSK'nın teröristlere ve Esed rejimine karşı operasyon başlattığı andan itibaren mülteci düşmanlığı pompalayan kirli ellerin provokasyonuna kapılan bazı vatandaşlar Suriyeli mazlumların evlerini ve iş yerlerini taşladı. Mülteci düşmanlığını hortmaltmaya çalışan odakların provokasyonu sonucu bazı illerde Esed ve Rusya'nın katliamlarından kaçan mazlum Suriyeliler vatandaşların hedefi oldu. Hatay, Samsun, Kayseri ve Kahramanmaraş'ta Şehitler için yürüyüş yapan gruplardan ayrılan bazı provokatörler Suriyeli mültecilerin ev ve işyerlerine saldırdı.

PROVAKATİF YAYINLAR YAPTI

Türkiye'nin Bahar Kalkanı harekatını başlatmadan önce Avrupa Birliği ülkelerine gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı alması üzerine binlerce göçmen Yunanistan sınırına akın etti. İngiltere merkezli yayın yapan BBC televizyonu da Edirne'ye giderek Suriyeli mültecilerle ropörtaj yaptı. BBC, özellikle Türkiye hakkında olumsuz konuşan mültecilerin konuşmalarını yayınlayarak adeta provokasyon yaptı. BBC'nin başını çektiği provokasyonun sonrasında İdlib'te 36 askerin şehit olması mülteci düşmanlığı yapan kirli elleri harekete geçirdi.

HER HAREKATTA AYNI PROVAKASYON

Türkiye'nin daha öncede Fırat Kalkanı, Zeytindalı ve Barış Pınarı harekatlarını başlattığı dönemlerde de sahneye çıkan provakatörler, vatandaşlarla Suriyeli mültecileri de karşı karşıya getirmişti. Kahramanmaraş'ta İdlib'te şehit verdiğimiz askerler için ve birlik beraberlik adına düzenlenen yürüyüşü fırsat bilen şer odakları Suriyeli mültecileri hedef aldı. Provakatörlerin galeyana getirmesiyle Suriyeli sığınmacıların ev ve işyerlerine taş ve sopalarla saldıran bazı vatandaşlar polis ekiplerince engellendi. Çevik kuvvet ekipleri, saldırganlara müdahale ederken olayda bazı Suriyeli mülteciler hafif şekilde yaralandı.

HATAY'DA AĞIR TAHRİK

Sistematik şekilde Suriye'deki terör ve rejim hedeflerine düzenlenen her harekatta ortaya çıkan provakasyon Kahramanmaraş'la birlikte Samsun, Kayseri ve Hatay'da da kötü yüzünü gösterdi. Samsun'da toplanan kalabalık bir grup Suriyeli mültecilere saldırdı. Ev ve iş yerleri taşlanan, darp edilen mültecileri polis kurtardı. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda provakasyona imza atan ve olaylara karışanlar hakkında işlem yapıldı. Hatay'da meydana gelen başka bir olayda ise 1 Mart akşamı evlerinin önündeki araçlarına zarar veren 3 kişiyle konuşmak için dışarı çıkan Suriyeli aileye bıçaklı saldırı yaşandı. Saldırganlar, Suriyeli kadın Delal Selah'ı göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Çocuklarını da darp edip kaçan saldırganlar polis tarafından yakalandı.

SİBER DEVRİYE'YE TAKILDILAR

Kayseri'de ise İdlib Şehitleri için düzenlenen yürüyüşten sonra provakatif sloganlar atan bir grup, Suriyeli sığınmacıların yaşadığı bölgeye gitti. Saldırganlar taş ve sopalarla Suriyeli sığınmacılar ile ev ve iş yerlerini hedef aldı. Saldırılardan korkan Suriyeli mülteciler sosyal medya hesaplarından birlik ve beraberlik mesajları paylaştı. Bazı Suriyeliler de korktukları için şikayetçi olamadıklarını belirtti ve polisten yardım istedi. Çalışma başlatan Kayseri Emniyeti, sosyal medya üzerinden vatandaşları mültecilere karşı örgütleyen hesap sahiplerini 'Siber Devriye' ekipleri sayeseinde yakaladı. Provokasyon yapanlar hakkında işlem yapılırken, polis korkarak sosyal medyadan yardım isteyen Suriyeli mültecilerle birebir görüşerek ilgilendi.

Şahin Şen