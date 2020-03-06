Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı - Haritalı
|06 Mart 2020 06:30
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Zonguldak, Samsun, Gümüşhane, Bayburt, Antalya, Hakkari, Van, Bitlis ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu bölge genelinde toz taşınımı hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Ülkemizin güney kesimlerinde görülecek toz taşınımı hadisesinin, akşama kadar Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde (Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye), akşam saatlerinden Cumartesi(07.03.2020) öğle saatlerine kadar Güneydoğu Anadolu bölge genelinde etkili olması beklendiğinden başta yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış, hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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