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FETÖ'cülerin himmet listesi ele geçirildi

İzmir'deki FETÖ baskınlarında 74 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde cezaevinde yatan ve firari FETÖ'cülere verilmek üzere zarflara ayrılmış halde toplam 150 bin TL, 10 bin euro ve 25 bin dolar para bulundu. Himmet verenlerin listesi de ele geçirildi
 06 Mart 2020 07:36
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FETÖ'cülerin himmet listesi ele geçirildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'nin hücre evi yapılanmasına yönelik tespitler yapıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan yakalama ve arama kararına istinaden il genelinde 82 adrese eşzamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda aralarında ihraç hakim, ihraç TSK mensubu, ihraç polis ve esnafların da bulunduğu, halen örgütsel faaliyetlerine devam eden 74 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

YÜKLÜ NAKİT PARA

Ekipler tarafından söz konusu hücre evlerinde yapılan aramalarda cezaevinde yatan veya firari olarak aranan örgüt mensuplarına verilmek üzere örgüte müzahir şahıslardan toplandığı değerlendirilen ve özel zarflara ayrılmış toplamda 150 bin TL, 10 bin 205 euro, 25 bin 457 dolar para ele geçirildi. Adreslerde ayrıca gizli haberleşme ve veri aktarımının sağlanması için özel program yüklü 69 tablet bilgisayar ve cep telefonu, 39 ankesör kartı, örgüte himmet adı altında para verenlerin listesi ve çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi. Söz konusu liste, örgüte hala destek verenlerin ortaya çıkarılması açısından önem taşıyor.
Yeni Şafak
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