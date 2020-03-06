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Hakarete karşı şimdi hesap zamanı

Yenişafak Gazetesinde yer alan habere göre: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin ve hakaret içeren ifadeler kullanan CHP'li Engin Özkoç için hukuki süreç başladı. Adalet Bakanı Gül, savcılığın 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan hazırladığı fezlekenin kendilerine geldiğini ve derhal Meclis'e göndereceklerini söyledi. Erdoğan'ın avukatı da Özkoç aleyhine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.
 06 Mart 2020 07:50
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Hakarete karşı şimdi hesap zamanı


CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözleri yargı organlarını harekete geçirdi. CHP Grup Başkanvekili Özkoç, önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sözlerine yanıt vermek için TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Toplantıda skandal ifadeler kullanan Özkoç, küfre varan hakaretlerle Erdoğan'ı hedef aldı. Açıklamaların ardından tepkiler çığ gibi büyürken, TBMM de karıştı. Meclis'te AK Parti ve CHP grupları birbirine girerken, yumruklar, tekmeler havada uçuştu. Vekillerin kavgası dakikalarca sürdü, oturuma ara verildi.

RESEN SORUŞTURMA AÇILDI

Bu gelişmeler üzerine aynı gün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma açıldığını belirtti. Savcılık, "Re'sen soruşturma başlatılmıştır" açıklamasında bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Erdoğan'a yönelik çirkin ifadeler kullanan Engin Özkoç ile ilgili hazırlanan Başsavcılık fezlekesini Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

CHP'li Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakareti Meclis'i karıştırdı. CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'den yumruk yediği anlar kameraya saniye saniye yansıdı.


FEZLEKE MECLİS'E GÖNDERİLDİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Engin Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan fezlekeyi derhal TBMM'ye göndereceklerini bildirdi.
Bakan Gül, "Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı fezlekeyi derhal Meclis'e göndereceğiz" ifadelerini kullandı. Hazırlanan fezlekenin bakanlığa geldiğini belirten Gül, "Bakanlığımızca imzalandı, takdir yüce Meclis'in" dedi.

1 MİLYON LİRALIK DAVA

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Özkoç'a 1 milyon liralık tazminat davası açtı. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından hazırlanan dava dilekçesinde, Özkoç'un TBMM'deki açıklamalarına yer verildi. Engin Özkoç'un Erdoğan'ın kişilik haklarını ve itibarını zedelediği belirtilen dilekçede şu ifadeler kullanıldı:

"Davalının açıklamaları meşru siyasi muhalefetin bir parçası olarak değerlendirilemez. Tarihimizde hiçbir Cumhurbaşkanı, bu kadar hadsiz ve düzeysiz bir üslupla hedef alınmamıştır.

AÇIK BİR PROVOKASYON

Davalının açıklamaları, devletimizin tüm kurumlarıyla hayati bir mücadele yürüttüğü bir dönemde, toplumu kışkırtmak, birlik ve beraberliğimizi tahrip etmek, terörle mücadele eden kurumlarımızın moral ve motivasyonu bozmak, ordumuzun başkomutanı konumundaki Cumhurbaşkanımızı itibarsızlaştırmak amacıyla yapılmış açık bir provokasyon niteliğindedir. Kişinin üslubu kişiliğinin bir yansıması, sahip olduğu değerlerin dışa vurma biçimidir."

İDDİALAR HAKSIZ VE MESNETSİZ

Ayrıca Özkoç'un konuşmasında ileri sürdüğü iddiaların tamamının gerçek dışı olduğu belirtilen dilekçede, "Bu iddialarla ilgili daha önce çeşitli vesilelerle açıklama yapılmış, iddiaların haksız ve mesnetsiz olduğu vasat zekaya sahip bir kişinin anlayabileceği şekilde izah edilmiştir" denilerek, söz konusu ifadeler sebebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Manevi tazminat talebinin yasal koşullarının oluştuğu kaydedilen dilekçede, Özkoç'tan Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 1 milyon lira manevi tazminat talep edildi.
Yeni Şafak
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