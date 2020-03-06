Şirketler koronavirüse hazırlıksız

Bütün dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'nin de sınırlarını çeviren koronavirüs salgını, yayılmaya devam ediyor. Bu süreçte iktisadi faaliyetin tam anlamıyla durmaması büyük önem kazanmış durumda. Ancak Türkiye de dahil birçok ülkede şirketler, böyle bir salgına karşı hazırlıksız. Danışmanlık şirketi Mercer'ın son araştırmasına göre, dünyadaki şirketlerin yüzde 51'inin, koronavirüs gibi acil durumla mücadele için herhangi bir planı veya protokolü bulunmuyor. Halbuki böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında hayata geçirilecek bir 'iş sürekliliği planı', kuruluşun, bu durumdan en az şekilde etkilenmesine yardımcı oluyor. Çalışanlar da koronavirüs gibi kriz durumlarında, iş verenlerinden ciddi beklenti içinde bulunuyor.

YÜZDE 27'Sİ PLANSIZ!

Mercer'ın dünya genelinde gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarına göre, şirketlerin yüzde 27,2'sinin herhangi bir iş sürekliliği planı bulunmuyor. Şirketlerin yüzde 24'ü ise şu an bir plan hazırlama aşamasında olduğunu belirtiyor. Evden veya uzaktan çalışma uygulamasının şirketler için önemli bir husus olmaya devam edeceği görülürken; şirketlerin yüzde 42'si, çalışanlarını, özellikle virüsten etkilenen alanlarda uzaktan çalışmaya teşvik ediyor. Şirketlerin yüzde 92 gibi ezici bir çoğunluğu, ofisin kapanması durumunda evden çalışmanın tercih ettikleri seçenek olduğunu ifade ediyor. İşletmeler ayrıca, mutlak gerekmediği sürece seyahatleri büyük ölçüde yasaklamaya ağırlık veriyor.

ŞİRKETLER UYUMASIN!

Mercer Türkiye CEO'su Dinçer Güleyin "Şirketler, Dünya Sağlık Örgütü ve yerel sağlık otoritelerinden gelen güncel bilgileri takip ederek risk değerlendirmesi yapmalı. Riskin durumuna göre iş sürekliliği planlarını gözden geçirmelidir. Teknolojinin getirdiği kolaylıklar sayesinde uzaktan çalışma seçeneklerini ele almakta yarar var. Çalışanların kaygılarını dinleyerek, güven ortamı sağlamalıdır. İhtiyaç halinde iletişime geçilebilecek ekibi tanımlamak ve kriz aksiyon planı hazırlamak da büyük önem taşıyor" dedi.