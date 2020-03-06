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'Virüsten ekonomiye 7 milyar $ gelir'

Ticaret Bakanlığı, dünyayı alarma geçiren koronovirüs salgınının henüz bir vaka tespiti olmayan Türkiye'nin ekonomisine olası etkilerini ve önlemleri masaya yatırdı
 06 Mart 2020 08:03
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'Virüsten ekonomiye 7 milyar $ gelir'

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Pekcan, TBMM'deki özel sohbetinde şunları kaydetti:

(Koronavirüs Türk ekonomisi için fırsat yaratır mı?) Fırsat demek için erken. Çünkü sadece teklif alınıyor şu an. Bunun tedarikçi onayı, sipariş onayı, deneme üretimi, kalite kontrolü, üretimi, lojistik süreci var. Yani bunun bize faydasını ikinci çeyrekte, hatta sonlarına doğru göreceğiz.

(Hangi sektörlerde fırsata dönüşür?) Tekstil, hazır giyim, deri ürünlerinde, ayakkabıda, mobilyada, mücevherde, seramikte böyle bir potansiyelimiz var.

Ara malı ve hammadde ithalatına baktığımızda Çin bizim tedarikçilerimizden birisi ama yüzde 70-80 tedarikçi olduğumuz hiçbir ürün yok. Yüzde 28-30'lar seviyesinde.

(Türkiye'nin sağlayacağı ekonomik faydanın büyüklüğü ne olabilir?) Hem faydası, hem zararı var. Kapattığınız kapılardan ihracatınız da etkileniyor. Şimdi Çin'e ihracatımızın yüzde 50'si mermer traverten, krom kurşun cevherleri ve konsantrasyonları bu negatif yönde etkiliyor ve bu yüzde 70 ihracatçı olduğumuz kalemler mermer travertenin dünyadaki toplam ihracatımızdaki payının yüzde 70'i Çin'e yapılıyor. Bunlar domino etkisi yapıyor. Beyaz et ihracatının yüzde 70'i Irak'a.

Ekonomiye etkisini artış yönünden sektörel bazda inceledik. İhracatçı birlikleri, sektör temsilcileriyle beraber üreticilerle yaptığımız çalışmalarla, onlardan alınan teklifler ve kapasiteleri göz önünde bulundurduğumuzda 6 - 6.5 en fazla 7 milyar dolarlık artısı olacağı gözüküyor ama eksisini göremiyoruz, o da ikinci çeyreğin sonlarına doğru.

(Virüs Türkiye'de çıkarsa ne yapacaksınız?) Korunma önlemleri alıyoruz. Alabildiğimiz ölçüde her tarafa yayıldı, Türkiye'ye de gelmesi muhtemel ama bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. Mevsimi birkaç ay daha atlatırsak risk ortadan kalkar."
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