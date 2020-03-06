Mircea Lucescu: Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım
Fenerbahçe ile ismi anılan Mircea Lucescu, Rumen basınına çarpıcı açıklamalar yaptı.
|06 Mart 2020 08:16
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Lucescu, sarı-lacivertli kulübü şampiyon yapanbileceğini söyledi.
Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından gündeme gelen isimlerden Mircea Lucesu konusunda Romanya'dan çarpıcı bir iddia geldi.
Rumen basınında yer alan habere göre; Lucescu yakın çevresine "Birkaç takviye ile Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım" dedi.
Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan Lucescu'nun Fenerbahçe ile de mutlu sona ulaşma konusunda hevesli olduğu vurgulandı.
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