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Oyuncaklar için yetkili gümrük müdürlükleri belirlendi

Oyuncakların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri belirlendi
 06 Mart 2020 08:36
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Oyuncaklar için yetkili gümrük müdürlükleri belirlendi

Oyuncakların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri belirlendi.

Ticaret Bakanlığının gümrük işlemlerine ilişkin Gümrük Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle oyuncak ihtisas gümrüğü uygulamasına geçilirken, buna göre, Avrupa Birliği menşeli olmayan ve ithalatta denetime tabi ürünlerin listesinde yer alan oyuncak cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, belirlenen gümrük müdürlüklerinden yapılacak.

Bu gümrük müdürlükleri ise Ambarlı, Antalya Havalimanı, Derince, Dilovası, Erenköy, Esenboğa, Gaziantep, Gemlik, İskenderun, İstanbul Havalimanı, İzmir, Manisa, Mersin, Muratbey ve Samsun olarak sıralandı.

Yatırım teşvik belgesi kapsamında Türkiye gümrük bölgesine getirilen veya Türkiye gümrük bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilecek.

Miktar ve kullanım alanı itibarıyla ticari nitelik arz etmeyen eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılacak.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.
Anadolu Ajansı
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