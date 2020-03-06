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Emeklilere promosyonda bilinmesi gerekenler

Promosyon ödemeleri ile ilgili emeklilere yönelik çok sayıda banka promosyon kampanyalarını açıkladı.
 06 Mart 2020 08:58
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Emeklilere promosyonda bilinmesi gerekenler

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası arasında yapılan anlaşma ile emekli aylığı bin 500 liraya kadar olana 500 lira, bin 500-2 bin 500 lira arasındakilere 625 lira, 2 bin 500 lira üstündekilere de 750 lira tutarında promosyon ödemesi yapılacak.

KESENİN AĞZI AÇILDI

13 milyon emekli için 9 milyar liralık ödeme anlamına gelen ve önceki anlaşmaya göre promosyonu yüzde 66 artıran bu sözleşmenin ardından bankalar kesenin ağzını açtı. Garanti BBVA önceki gün ek ürün koşulu olmadan, 1.200 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi alabileceğini açıkladı. Yapı Kredi ise emekli maaşlarının yatırılması için 31 Mart 2020'ye kadar bankayı tercihlere 1.000 TL'ye varan nakit promosyon vaat etti. Ziraat Bankası, Garanti BBVA ve Yapı Kredi'yi dün de diğer bankalar izledi.

HALKBANK: ÖDEME TEK SEFERDE

Halkbank emekli müşterilerine 750 TL'ye varan promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Promosyon tutarı; 1.500 TL'ye kadar brüt maaşlarda 500 TL, 1.500 TL-2.500 TL arası brüt maaşlarda 625 TL, 2.500 TL ve üstü brüt maaşlarda 750 TL olacak. Ödemeler tek seferlik yapılacak, uygulamadan yararlanan emekliler maaşlarını 3 yıl boyunca Halkbank'tan alma taahhüdü verecekler.

TEB VE İŞ BANKASI DA YARIŞA GİRDİ

Türk Ekonomi Bankası (TEB), emekliler için yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, emekli maaşı 2 bin 500 TL üzerinde olup maaşını TEB'e taşıyarak bin 250 TL almaya hak kazanan emekliler, 10 emekliyi TEB Emekli Bankacılığı Ailesi'ne katarak toplam 2 bin 750 TL'ye varan promosyondan yararlanma imkanına sahip olacak. İş Bankası da ilave koşul olmadan ve maaşlarıyla orantılı olarak 750 TL promosyon ödemesi yapacağını açıkladı.

PROMOSYONDA BİLİNMESİ GEREKENLER

* Promosyon için başvurular 1 Mart'ta başladı.

* Üç yılını dolduranların şubelerine giderek yeni taahhütnameyi imzalayıp maaş tutarına göre promosyonunu alacak.

* Yeni emekli olanlar da maaşlarını alacağı bankanın şubesine giderek başvuruda bulunacak.

* Promosyonda tek koşul üç yıl kalma taahhüdü.

* Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor.

* 500 lira ile 750 lira arasında değişen ödemeler anlaşmaya müteakiben peşin olarak yapılacak.

* Sözleşme süresi sona eren emekliler istediği bankayı seçerek ikinci promosyonları oradan alabilir. Süre dolmadan da banka değiştirilmesi söz konusu.
Sabah
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