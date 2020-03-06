1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yurtdışı tatiline Korona engeli

Koronavirüs nedeniyle 5 ülkeye uçak seferleri iptal edilirken umre uçuşları da durdu. Bu durum 68 bin tur iptali getirdi. Şirketler ya para iadesi yapıyor ya da turları erteliyor
 06 Mart 2020 08:59
Yazdır
Yurtdışı tatiline Korona engeli

Çin'den çıkan koronavirüs vakası dün itibariyle 82 ülkeye yayıldı. Türkiye'de henüz bir vaka görünmese de sınırımıza kadar dayanan virüse karşı önlem ve tedbirler daha da artırıldı. Türk Hava Yolları (THY) virüs vakalarındaki artış nedeniyle Çin, Irak, İtalya, Kore ve İran seferlerini karşılıklı iptal etti. Pegasus Havayolları da, 1-16 Mart tarihleri arasında İtalya ve Irak'a yapılacak tüm uçuşların iptal edildiğini açıkladı.

EN BÜYÜK İPTAL UMREDE

Dünya seyahat endüstrisinin ciddi oranda etkilendiği virüsten yurtdışı turları düzenleyen seyahat acenteleri de nasibini aldı. Şubat ve mart ayı içinde Uzakdoğu'ya gidecek olan 5 bin kişi paket turunu iptal etti. İtalya'ya uçuşların durmasıyla birlikte de mart ve nisan ayı için planlanan 6 bini aşkın paket tur da iptal oldu. Ancak en büyük iptal Suudi Arabistan'ın umre uçuşlarını durdurmasıyla geldi. Türkiye Seyahat Acenteleri'nden (TÜRSAB) edinilen bilgilere göre Suudi Arabistan'ın kararını açıkladığı 27 Şubat'tan itibaren mart sonuna kadar umreye gitmeye hazırlanan 57 bin kişi seyahat iptali gerçekleştirdi. Tüm bu zorunlu koşullar kapsamında 68 bini aşkın paket tur, acenteler tarafından iptal edilerek ücret iadesi yapıldı.

MÜCBİR SEBEP KARMAŞASI

Önceki gün Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın paket turların koronavirüsüne bağlı mücbir sebep dolayısıyla iptal edilebileceği açıklaması ise turizm sektöründe itirazlara neden oldu. Koronavirüs'ün uluslararası arenada mücbir sebep olarak kabul edilmediğini belirten turizmciler, Türkiye'de alınacak böyle bir kararın acentelere ciddi zarar vereceğini belirtti. Uçuşların yapılmadığı ve kapıların kapatıldığı noktalarda gerçekleşen tüm paket iptallerinde kesintisiz ücret iadesi yapıldığını vurgulayan turizmciler, ancak farklı noktalarda bu durumun mümkün olmadığını aktardı. Konuyla ilgili açıklama yapan TÜRSAB, hareket tarihine 30 günden az kalan iptal taleplerinde mücbir sebep ileri sürülerek, tur bedelinin tamamının talep edilmesinin hukuka uygun olmayacağını ileri sürdü.

HAVAYOLLARINDA 113 MILYAR $ KAYIP OLABILIR

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) havayollarında yolcu gelirlerinin 2020 yılı için 113 milyar dolara kadar gelir kaybı olabileceği konusunda uyardı. Açıklamada, hava yollarının koronavirüsün yayılımına bağlı 2020'de küresel olarak yolcu trafiği için 63 milyar dolar ila 113 milyar dolar gelir kaybedeceğini açıkladı. IATA önceki hafta salgın yüzünden havayollarının 29.3 milyar dolar zarar edeceğini duyurmuştu.

TÜKETİCİNİN SAĞLIĞI DİKKATE ALINMALI

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Aziz Koçal, koronavirüs gibi riskli durumlarda tüketicinin sağlık ve güvenliğinin korunması yönünden değerlendirme yapılması gerektiğini söyledi. Koçal, "Bir kişi eğer yurtdışına koronavirüs göründüğü için gitmek istemiyorsa havayolu firmaları da acenteler de bu karara kolaylık sağlamalı. Kesintisiz iade yapmıyorsa da bilet ya da tatili açığa alma, değişim hakkı gibi uygulamaları devreye almalı çünkü bu keyfi bir talep değil" dedi. Sürecin çözümü için STK'ların bakanlıklarla masaya oturması gerektiğini belirten Koçal, "Tüketici öncelikli olmalı" diye konuştu.

IMF'DEN 50 MİLYAR $ KREDİ

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, IMF'nin koronavirüs ile mücadele eden ülkeler için 50 milyar dolarlık kaynak ayırdığını söyledi. Kaynağın 10 milyar doları az gelişmiş, 40 milyar doları ise orta gelirdeki ülkelere harcanacak. Georgieva, "İnsanlar sadece paraları olmadığı için ölmeyecekler. Fonu yeni oluşturduk, fakat sizleri temin ederim ki talepler geldikçe çok çabuk harekete geçeceğiz" diye konuştu.

HSBC'DE KORONAVİRÜS ÇIKTI BİNA TEMİZLENİYOR

HSBC'nin Londra'daki merkezinde bir çalışanın koronavirüs testi pozitif çıktı. Banka Canary Wharf'ta bulunan genel merkezinin bir kısmını tahliye etti. Bankanın araştırma departmanında meydana gelen olay sonrası çalışanlar evlerine gönderilirken binada temizlik çalışmaları başladı. Çalışanın yurtdışında virüsün olduğu bir yerden döndükten sonra hafta sonu hastalandığına inanılıyor. HSBC binasında yaklaşık 10 bin kişi çalışıyor.

UÇUŞ İPTALİNDE KESİNTİSİZ İADE

Travelzone Grup Yönetim Kurulu Başkanı Barış Öztürk, uçuş yasağı olan ülkelerde turları iptal ettiklerini ve tüketiciye kesintisiz iade sağladıklarını belirtti. Ancak uçuşun devam ettiği ülkelerde bunu sağlayamadıklarını aktaran Öztürk, "Uluslararası arenada koronavirüs mücbir sebep olarak görülmedi. Hal böyle olunca sigorta firmaları acentelerin zararını tanzim etmiyor. Havayolu firmaları ve oteller de bir ayın altındaki iade talebinde kesinti yapıyor. Biz de bunu tüketiciye yansıtmak durumundayız" dedi. Bakan Pekcan'ın mücbir sebep açıklamasının ardından iade talebinin arttığını anlatan Öztürk, Turizm Bakanlığı'ndan açıklama beklediklerini ekledi.

İLERİ BİR TARİHE ERTELİYORUZ

Jolly Tur Yurtdışı Turlar Müdürü Tolga Tekin, son 2 gündür tatilcilerden çok yoğun iptal talebinin geldiğini söyledi. Tekin, "Biz İtalya için tura bir hafta da kalmış olsa kesintisiz iade sağlıyoruz. Ancak Bakan Pekcan'ın mücbir sebep açıklamasına dayanarak tatilci Fas veya Balkanlar turu için de kesintisiz iade istiyor. Bunu sağlamamız imkansız" dedi. Tatilcilere ileri tarihe erteleme gibi alternatifler sunduklarını aktaran Tekin, çözüm yolu bulmaya çalıştıklarını kaydetti. Bakan Pekcan'ın açıklamasının sektörü olumsuz etkilediğini anlatan Tekin, "Önümüzdeki dönem için satışlar yüzde 90'lara varan oranlarda düştü" diye konuştu.

Betül Alakent
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
UBER mağdurları harekete geçti: Tazminat istiyorlar
06 Mart 2020 10:55		 BİM zincir marketlerine 5 bin kişi alacak
06 Mart 2020 09:13
Milletvekilinin kardeşine milyonluk ihale
06 Mart 2020 08:50		 Şirketler koronavirüse hazırlıksız
06 Mart 2020 07:25
Turkcell Yönetim Kurulu üyelerinden 3'ü değişti
06 Mart 2020 01:23		 Türk domatesi Rusya vizesini kaptı
05 Mart 2020 14:52
Bankalar, Telekom'daki hisselerini satmaya çalışıyor
05 Mart 2020 12:01		 Esnaf ve sanatkar sayısı 2 ayda 32 bin 813 arttı
05 Mart 2020 11:35
Akkuyu'da çalışanların %80'i Türk
05 Mart 2020 08:43		 Ultra zenginlerin sayısı arttı
05 Mart 2020 08:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:55 - UBER mağdurları harekete geçti: Tazminat istiyorlar10:51 - Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım: Her daim hazırız10:48 - Paniğe kapılmadan beklerse altın sahipleri kazanacak10:44 - Cumhur İttifakı kararlı, O vekilin vekilliği düşecek10:41 - Yatalak hastalar liselilerin buluşu sayesinde hayatla bağ kuracak10:34 - 'Milli' veya 'Yerli' adlı tarım projeleri neden başarılı olamıyor?10:27 - '2019'da kadın işsizliği rekor seviyeye ulaştı'10:25 - Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve çığ uyarısı10:13 - Hava işletmelerinde sorumlu yöneticilerin pilot olma zorunluluğu kaldırıldı10:11 - Keçiören'deki kulenin ihalesi 10 Nisan'da
10:05 - Hastalık izinleri emeklilik yönünden fiili hizmetten sayılır mı?10:03 - Borsa güne düşüşle başladı10:00 - Başkentte lüks villaya fuhuş operasyonu09:58 - Güne başlarken döviz fiyatları09:57 - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi açılıyor09:54 - 'Antalya Diplomasi Forumu' Koronavirüs nedeniyle ertelendi09:54 - Hastalar birbirine saldırdı, 7 personel açığa alındı09:52 - Yağışla sıcaklıklar düşecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Gram altın 330'dan döndü
Hastalar birbirine saldırdı, 7 personel açığa alındı
MİT personelini deşifre eden Odatv internet sitesi kapatıldı
Engin Özkoç'un milletvekilliği düşebilir
FETÖ'cülerin himmet listesi ele geçirildi
10 maddede 5 Mart mutabakatının şifreleri
Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı: En güzel sonuç alındı
Milletvekilinin kardeşine milyonluk ihale
BİM zincir marketlerine 5 bin kişi alacak
PKK Varank'a suikast hazırlığı yapmış
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kuskus 3
sözlükteki durgunluk 3
watford 4
sözlüğü güne çevirmek 5
tolga ciğerci 3
yaz temizliği 2
seyit nesimi kul nesimi 2
umke 2
paşa döner 2
05.03.2020 panathinaikos vs cska moskova maçı 3
SON İLANLAR
Balıkesir Gönen SYDV Personel Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 42 İşçi Alacak
Nevşehir Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Nürnberg Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
İstanbul Hamidiye Kaynak Sulari 3 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Gömü Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
Bozüyük Belediyesi İşçi Alım İlanı
İnönü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kayseri Sağlık Müd. İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam