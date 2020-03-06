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BİM zincir marketlerine 5 bin kişi alacak

BİM, geçen yılı 40 milyar TL'lik ciroyla geride bırakırken, 2020 yılı için 1 milyar TL yatırım ve 5 bin kişiyi istihdam etme hedefi koydu. Firma yurtdışında da büyümesini sürdürüyor
 06 Mart 2020 09:13
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BİM zincir marketlerine 5 bin kişi alacak

Türk perakende sektörünün önde gelen markalarından olan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 24 oranında büyüyerek 40 milyar TL ciro elde ettiğini açıkladı. Marka, 2020 yılı için de önemli hedefler belirledi.

BİM'den yapılan açıklamaya göre, şirketin net kar oranı yüzde 3.0 olarak gerçekleşti. Vergi ve sosyal güvenlik ödemeleri olarak kamuya toplam 2 milyar TL civarında katkı sağlandı.

8.348 mağazası var

Milliyet'in ekonomi servisi haberine göre: Geçen yılın sonu itibari ile BİM'in Türkiye'de ve yurt dışında toplam mağaza sayısı 8 bin 348'e ulaştı. Bunların 93'ü farklı bir konseptle açılan FİLE mağazalarından oluşuyor. 2019 yılında 3 bin 785 kişiye yeni iş olanağı sağlayan BİM toplam istihdamını konsolide bazda 51 bin 765 kişiye çıkarttı. Market zinciri, geçen yıl Fas'ta 55, Mısır'da ise 20 yeni mağaza açtı. Böylece yılı Fas'ta 497, Mısır'da ise 320 mağaza ile kapattı. BİM, bu iki ülkede toplam 4 bin 700 çalışan istihdam ediyor. BİM'in telekom sektöründeki faaliyetlerini yürüten BİMCELL ise geçen yıl 400 bin yeni abone kazanarak toplam abone sayısını 2 milyonun üzerine çıkarttı. BİM, 2020 yılı hedeflerini ise '5 bin kişiyi istihdam ve 1 milyar TL yatırım' şeklinde açıkladı.

BİM mağazalarının tasarımı da yenileniyor. Ürünleri ön plana çıkaran modern çizgilerin kullanıldığı yeni tasarım halihazırda bazı mağazalarda tamamlandı

Dünyada ilk 200'e girdi

BİM, dünyanın en hızlı büyüyen perakende şirketleri arasında da yer aldı. Market zinciri, Deloitte tarafından hazırlanan 'Perakendenin Küresel Gücü 2020' raporuna göre, 2013-2018 yılları arasında yüzde 22.2'lik büyüme elde ederek dünyadaki ilk 250 perakende şirketi içerisinde 157'nci sırada yer almayı başardı.

Performansımız sürecek

Mali sonuçlarla ilgili BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Günde 5 milyon tüketiciye yüksek kaliteyi en uygun fiyatlarla sunan, 50 bini aşkın insana istihdam sağlayan, küçük ve orta ölçekli 500'ü aşkın tedarikçiden ürün alarak onları destekleyen BİM, sadece perakende sektörünün lideri değil, ülke ekonomisi için yüksek katma değer ortaya koyan, enflasyon ve işsizlikle mücadeleyi destekleyen bir kurumdur.

2019 yılı sonuçlarımız güçlü performans gösterdiğimiz ve ülkemiz için değer ürettiğimiz bir yılı geride bıraktığımızı açıkça ortaya koyuyor. Bu yıl da performansımızı daha güçlü bir şekilde sürdürmeye kararlıyız."
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