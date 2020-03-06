Aydınlardan soykırıma hayır çağrısı

- Şuana kadar 50 ülkeden yaklaşık 3000 bin imza...

Prof. Dr. Kudret Bülbül, Prof. Dr. Atilla Yayla, Prof. Dr. Nurşin Güney, Gazeteci Fadime Özkan, Prof. Dr. Hüsnü Kapu, ve Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'ın çağrısı ile başlayan kampanya, insanlığın yeni bir cinnetin eşiğinde olduğuna, yaşadığımız coğrafya, "özgür dünya"nın boş veren bakışları arasında yakılıp yıkıldığına vurgu yaparak, Suriye'de yaşananları, "soykırım" olarak tanımlıyor. Bu soykırımın, Ruanda, Kamboçya ve Myanmar'da yaşananların çok daha ötesinde olduğuna, milyonlarca Müslümana yönelik, insanlığın gözü önünde, dokuz yıldır sürdürülmekte olduğuna işaret ediyor.

Bildiri soykırımın faillerini ve suç ortaklarını da gizlemiyor: "ABD ve İsrail destekli PKK ile İran ve Rusya destekli Esed Rejimi tarafından, Suriye'nin çoğunluğunu oluşturan on milyonu aşkın insana yönelik yerinden etme ve etnik temizlik gerçekleştiriliyor"

Bildiride Suriye'de insanların çaresizliğine ve kendilerine radikalleşme dışında bir alternatif sunulmadığına işaret ederek çok ağır bir uyarıda bulunuyor: "Yurtlarından sürülüp en temel insan hakkı olan yaşam hakları ellerinden alınırken, çaresizlik içerisinde koşuşan bu insanlara tüm kapılar kapatılıyor. Kapılarını açan Türkiye ve Ürdün gibi ülkeler dışında, bu insanların radikalleşmemesi için insanlığın sunduğu hiçbir alternatif bulunmuyor"

Bildiri şu çağrı ile sona eriyor: "Yaşanmakta olan sürecin olası ağır sonuçları açısından çok geç kalınmaması ve insanlığın sahip olduğu her türlü değer, ilke, ahlak ve erdemin tüketilmiş olmaması adına, 21. yüzyılda adeta canlı yayınlarda işlenmekte olan bu soykırımın durdurulması için uluslararası toplumu, BM'yi, devletleri, uluslararası kuruluşları, STK'ları ve vicdan sahibi herkesi acil göreve çağırıyoruz"

Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlanan ve şu ana kadar çok sayıda ülkeden binlerce değerli ismin imzaladığı "Soykırıma Hayır" bidirisi şu adresten imzalanabilir: http://chng.it/Z9kN6b8W