Üniversitede kişiye özel akademisyen ataması
|06 Mart 2020 09:36
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde akademisyen alımları dikkat çekti. İlahiyat Fakültesi'ne alınacak doçent için "Rus Ortodoks kilisesi konusunda çalışmaları olmak" özel şartı konuldu. Bu şartı taşıyan ve aynı üniversitede çalışan tek akademisyen Ş.M.D göreve atandı.
Yine İlahiyat Fakültesi için alınacak doçent için "Alevilik üzerine çalışmaları olma" özel şartı getirildi. Üniversitede bu şartı taşıyan tek kişi olan H.C göreve alındı. Dikkat çeken diğer atamalar ise şöyle oldu:
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'na alınacak doçentlik kadrosuna, "Müzik öğretmenliğine güdülenme çalışmaları olmak" şartı getirildi. Bu şartı taşıyan tek kişi Ö.O kadroya alındı.
Göz Anabilim Dalı'na alınacak bir profesör için, "Psoriasis ve KOAH da görsel uyarılmış potansiyel ve görme alanı üzerine çalışmalar yapmış olmak" şartı arandı. Bu şartı taşıyan tek kişi olan H.D.D başvurdu ve atandı.
Tıp Fakültesi'ndeki doçent kadrosu için "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı üzerine moleküler seviyede çalışmaları olmak" özel şartı arandı. Bu şartı taşıyan U.S.Ş.C atandı.
Gıda Mühendisliği doçent kadrosunda "Temel işlemler, kinetik ve modelleme alanında çalışmaları olmak" şartını sağlayan H.İ getirildi.
Ali Ekber Ertürk
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