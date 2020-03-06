Adalet Bakanı talimat verdi, kadın hükümlülere görüş izni
8 Mart'ta tüm kadın tutuklu ve hükümlülere açık görüş izni
|06 Mart 2020 09:38
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Kapalı cezaevlerinde kalan kadın hükümlü ve tutuklular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ailesiyle açık görüş yapabilecek.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün imzasıyla Cumhuriyet Başsavcılıklarına, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde cezaevlerindeki kadın hükümlü ve tutukluların, aileleri ve birinci derecedeki akrabalarıyla açık görüş yapabilmelerine ilişkin yazı gönderildi.
Bu kapsamda, cezaevlerindeki 9 binin üzerindeki kadın hükümlü ve tutuklu, açık görüşten faydalanarak ailesi ve yakınlarıyla görüşebilecek.
Açık görüş, 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
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