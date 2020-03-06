Akşener'den Erdoğan'a 'liderler düzeyinde toplanalım' çağrısı
|06 Mart 2020 09:41
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İYİ Parti lideri Akşener, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu.
Dün Moskova'da gerçekleşen İdlib zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, muhalefet olarak hiçbir bilgiye ulaşamadıklarından şikayet ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a liderler düzeyinde toplanma çağrısında bulundu.
Akşener, şunları söyledi;
Bahçeli'nin önerisi
Esad'ın da mutabakatın içinde olduğu görülüyor. Bahçeli Salı günü yaptığı konuşmada İdlib'deki askerlerimizi Rusların öldürdüğünü ve Putin'in özür dilemesini, Rusya'nın tazminat ödemesini istemişti. Bunu önemsemiştim. Putin sadece taziyede bulundu.
'Bugünkü şartlarda Suriye'de ne işimiz var diyemeyiz'
Bugünkü şartlarda Suriye'de ne işimiz var diyemeyiz ama 10 yıl önce neden Suriye'ye gittik bunu sormalıyız. 10 yılın sonunda biz ne kazandık? 4,5 milyon sığınmacı, 40-50 milyar dolar para harcanmış.
Bugün sınırların açılmasıyla birlikte Yunanistan, ile olan problemler ve sırf sorun haline gelmiş bir dış politika.
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