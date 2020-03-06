Sınırı geçemeyen İstanbul'a dönüyor
|06 Mart 2020 09:49
|Yazdır
Göçmenler arasında Edirne'ye gidip Yunanistan sınırını geçemediği için geri dönenler de var. Onlardan biri de 20 yaşındaki Ganya Şimşek.
Avrupa'ya gitmek için Antalya'dan 5 gün önce İstanbul'a gelmiş. Aksaray'dan da otobüsle 4 gün önce Edirne gitmiş. Ancak sınırı geçmediği için tekrar İstanbul'a dönmüş. Şimşek Edirne macerasını şöyle anlattı:
Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre: "Ben çifte vatandaşım. Annem Türk babam da Suriyeli. Suriye'de savaş çıkınca, 6 yıl önce Türkiye'ye geldik. Ailemden bazıları Almanya'ya gitti. Sınır kapılarının açıldığını duyunca ben de Burada otobüsler bizi 150 TL'ye Edirne'ye götürdü. Biz sınır kapısına gitmek istiyorduk ancak otobüsler Meriç kıyısında bıraktı. Orada karşıya geçilmiyor. Dönmek için ulaşım araçları falan da yoktu. Saatlerce araç bulana kadar yürüdük. Bizimle Meriç kıyısında bekleyenlerden birinin bebeği de yanımızda öldü. Herkes bebeğin soğuktan ölmüş olabileceğini düşünüyor. Saatlerce yürüdükten sonra yanımıza taksiler geldi. Bizi götürmek için 500 TL istedi. Bizimle gelen iki arkadaşımız sınıra gitti. Biz diğer 3 arkadaşta İstanbul'a döndük. Sınırı geçenler şimdi Yunanistan'da. Biz de yine Edirne'ye gideceğiz. Hayalim Avrupa. Sınırı geçene kadar bekleyeceğiz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve çığ uyarısı
06 Mart 2020 10:25
|Yağışla sıcaklıklar düşecek
06 Mart 2020 09:52
|Fındık'tan haber var
06 Mart 2020 08:32
|Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı - Haritalı
06 Mart 2020 06:30
|Erzincan'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı
06 Mart 2020 05:47
|Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
06 Mart 2020 00:27
|Sandalyeden düştü, 17 gün sonra yaşamını yitirdi
05 Mart 2020 23:08
|Şehit er Enes Kaya'nın ailesine acı haber verildi
05 Mart 2020 22:01
|Arkadaş kazığı! 13 milyon TL'lik piyango çıkınca...
05 Mart 2020 21:56
|Arkadaş kurbanı oldu! Aracını züccaciye dükkanına çevirdi
05 Mart 2020 21:51