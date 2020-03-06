1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yağışla sıcaklıklar düşecek

Türkiye genelinin bugün çok bulutlu olması ve yağış alan yerlerde hava sıcaklığının 2 ila 5 derece azalması bekleniyor
 06 Mart 2020 09:52
Yazdır
Yağışla sıcaklıklar düşecek

Türkiye genelinin bugün çok bulutlu olması ve yağış alan yerlerde hava sıcaklığının 2 ila 5 derece azalması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olacak.

Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Zonguldak, Samsun, Gümüşhane, Bayburt, Antalya, Hakkari, Van, Bitlis ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması öngörülüyor.

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu bölge genelinde toz taşınımı hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yağış alan yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve çığ uyarısı
06 Mart 2020 10:25		 Sınırı geçemeyen İstanbul'a dönüyor
06 Mart 2020 09:49
Fındık'tan haber var
06 Mart 2020 08:32		 Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı - Haritalı
06 Mart 2020 06:30
Erzincan'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı
06 Mart 2020 05:47		 Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
06 Mart 2020 00:27
Sandalyeden düştü, 17 gün sonra yaşamını yitirdi
05 Mart 2020 23:08		 Şehit er Enes Kaya'nın ailesine acı haber verildi
05 Mart 2020 22:01
Arkadaş kazığı! 13 milyon TL'lik piyango çıkınca...
05 Mart 2020 21:56		 Arkadaş kurbanı oldu! Aracını züccaciye dükkanına çevirdi
05 Mart 2020 21:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:55 - UBER mağdurları harekete geçti: Tazminat istiyorlar10:51 - Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım: Her daim hazırız10:48 - Paniğe kapılmadan beklerse altın sahipleri kazanacak10:44 - Cumhur İttifakı kararlı, O vekilin vekilliği düşecek10:41 - Yatalak hastalar liselilerin buluşu sayesinde hayatla bağ kuracak10:34 - 'Milli' veya 'Yerli' adlı tarım projeleri neden başarılı olamıyor?10:27 - '2019'da kadın işsizliği rekor seviyeye ulaştı'10:25 - Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve çığ uyarısı10:13 - Hava işletmelerinde sorumlu yöneticilerin pilot olma zorunluluğu kaldırıldı10:11 - Keçiören'deki kulenin ihalesi 10 Nisan'da
10:05 - Hastalık izinleri emeklilik yönünden fiili hizmetten sayılır mı?10:03 - Borsa güne düşüşle başladı10:00 - Başkentte lüks villaya fuhuş operasyonu09:58 - Güne başlarken döviz fiyatları09:57 - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi açılıyor09:54 - 'Antalya Diplomasi Forumu' Koronavirüs nedeniyle ertelendi09:54 - Hastalar birbirine saldırdı, 7 personel açığa alındı09:52 - Yağışla sıcaklıklar düşecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Gram altın 330'dan döndü
Hastalar birbirine saldırdı, 7 personel açığa alındı
MİT personelini deşifre eden Odatv internet sitesi kapatıldı
Engin Özkoç'un milletvekilliği düşebilir
FETÖ'cülerin himmet listesi ele geçirildi
10 maddede 5 Mart mutabakatının şifreleri
Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı: En güzel sonuç alındı
Milletvekilinin kardeşine milyonluk ihale
BİM zincir marketlerine 5 bin kişi alacak
PKK Varank'a suikast hazırlığı yapmış
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
türkiye evelallah bir 40 daha harcar 3
iş akdi 2
hira tatlısı 3
halka tatlı 2
revani 2
onun yeri esed'in yanıdır 6
kadayıf 1
hatay usülü dürüm 3
iett'yi dolandıran memurlar 1
çıkışın sağ üst köşede olması 4
SON İLANLAR
Balıkesir Gönen SYDV Personel Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 42 İşçi Alacak
Nevşehir Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Nürnberg Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
İstanbul Hamidiye Kaynak Sulari 3 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Gömü Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
Bozüyük Belediyesi İşçi Alım İlanı
İnönü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kayseri Sağlık Müd. İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam