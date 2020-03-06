'Antalya Diplomasi Forumu' Koronavirüs nedeniyle ertelendi
|06 Mart 2020 09:54
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ilgili diğer makamların tavsiyeleri göz önünde bulundurularak "Antalya Diplomasi Forumu" ertelendi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan duyuruda, son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü ülke sayısındaki artış nedeniyle DSÖ'nün, virüs salgınıyla ilgili derecelendirmesini "çok yüksek" seviyesine çıkardığı ve Avrupa Birliği'nin (AB) de risk seviyesini yükselttiği hatırlatıldı.
Bu nedenle başta Birleşmiş Milletler (BM) ve AB'nin düzenleyeceği uluslararası toplantıların yanı sıra geniş katılımlı kültürel, sportif ve ekonomik etkinliklerin de iptal edildiği veya ertelendiğine işaret edilen duyuruda, şunlar kaydedildi:
"Bu hususlar ışığında, ülkemizde bir vakaya rastlanmamış olmakla birlikte önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek etkinlikler bağlamında DSÖ ve ilgili diğer makamların tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, 'Antalya Diplomasi Forumu'nun ileri bir tarihe ertelenmesi uygun bulunmuştur."
Antalya Diplomasi Forumunun, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde 27-29 Mart'ta düzenlenmesi öngörülmüştü.
Devlet ve hükümet başkanlarının, dışişleri bakanlarının, uluslararası kuruluş temsilcilerinin yanı sıra akademisyenler, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının da yoğun ilgi gösterdiği forumun hazırlıklarında ileri bir safhaya gelinmiş ve katılım konusunda yüksek seviyeli teyitler alınmıştı.
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