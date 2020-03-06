Hastalar birbirine saldırdı, 7 personel açığa alındı
|06 Mart 2020 09:54
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Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde, bir hastanın diğerine zarar verdiği iddiasına ilişkin başhekim yardımcısı, sağlık bakım hizmetlerinden sorumlu müdür, destek ve kalite hizmetleri müdürü, uzman doktor ve 3 hemşire görevden uzaklaştırıldı.
Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde meydana gelen bir hastanın diğerine zarar verdiği öne sürülen olayla ilgili soruşturma kapsamında 7 görevlinin uzaklaştırıldığı bildirildi.
Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyaya da yansıyan olayla ilgili açıklamada şöyle denildi:
"Konu ile ilgili olarak olayın gerçekleştiği andan hemen sonra Valiliğimizce soruşturma başlatılmış olup, görevli başhekim yardımcısı, sağlık bakım hizmetlerinden sorumlu müdür, destek ve kalite hizmetleri müdürü , uzman doktor ve 3 hemşirenin soruşturmasının selameti açısından görevlerinden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir."
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