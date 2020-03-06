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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları,
 06 Mart 2020 09:58
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 6,1030 6,1040
Avro 6,8530 6,8540
Sterlin 7,8880 7,9270
ANKARA
ABD Doları 6,0750 6,1250
Avro 6,8150 6,8750
Sterlin 7,8270 7,9710
Anadolu Ajansı
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