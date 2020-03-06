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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,14 azalarak 111.653,72 puana geriledi.
 06 Mart 2020 10:03
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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,14 azalarak 111.653,72 puana geriledi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 161,35 puan ve yüzde 0,14 değer kaybederek 111.653,72 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,75 ve holding endeksi yüzde 0,22 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,66 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Dün, Rusya ile gerçekleştirilen görüşmeler kapsamında Suriye'de gerilimin azalacağına ilişkin beklentilerle dün yüzde 0,93 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 111.815,08 puandan tamamladı.

Analistler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmede, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde uygulanacak ateşkes süreci için anlaşmaya varıldığını anımsatarak, Suriye'deki gelişmelerin takip edileceğini ifade etti.

Veri gündeminde ise ABD'de açıklanacak şubat ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin öne çıktığını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 112.500 seviyesinin direnç, 110.000 ve 107.200'ün destek konumunda olduğunu söyledi.
Anadolu Ajansı
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