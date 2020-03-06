Keçiören'deki kulenin ihalesi 10 Nisan'da
KEÇIÖREN Belediye Başkanı Turgut Altınok Cumhuriyet Kulesi'nin ihalesi için beklenen tarihi açıkladı. Başkan Altınok, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını taçlandıracağımız vizyon projemiz olan Cumhuriyet Kulesi'nin ihalesini 10 Nisan'da gerçekleştireceğiz. Kulemizin açılışını da ülkemize ve başkentimize yakışır bir törenle 2021 yılında gerçekleştireceğiz" dedi
|06 Mart 2020 10:11
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'TURİSTLERİ ÇEKECEĞİZ'
Cumhuriyet Kulesi ihalesi için 36 yüklenici firma başvuru yaparken, başvuru dosyaları da Keçiören Belediyesi İhale Komisyonu'nda titizlikle incelenmeye başlandı. İhale komisyonunda 10 Nisan'a kadar incelenecek olan dosyalar nihayetlenince, yüklenici firma kamuoyuna duyurulacak. Keçiören Belediyesi, kulenin tamamlanması halinde aylık 2 milyon TL kira geliri getirmesini hedefliyor.
Katma değer yaratan bir proje olarak Cumhuriyet Kulesi'nin, Keçiören'in ve Ankara'nın marka değerini yükselteceğini ifade eden Başkan Altınok, "Ticaretin canlanması için Keçiören'e daha fazla yerli ve yabancı turist çekmemiz gerekiyor. Bunu da insanları cezbeden doğru yatırımlarla yapabilirsiniz" diye konuştu.
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